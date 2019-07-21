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Dünyanın en büyük 4. kanyonu: Çatak Kanyonu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 21.07.2019 08:08 | Son Güncelleme

Kastamonu'da Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu üzerine inşa edilen cam teras, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 450 metre yüksekliğindeki cam terasta kanyonun yaklaşık 7 kilometrelik bölümünü ile Devrekani Çayı'nı izlemek mümkün.

Kastamonu Azdavay'da bulunan dünyanın en büyük 4. kanyonu Çatak'a yapılan seyir terası, ziyaretçilerine 450 metre yükseklikten manzarayı seyretme heyecanı yaşatıyor.

Mayıs ayında ziyarete açılan cam seyir terasına bugüne kadar ilçe nüfusunun 15 katından fazla ziyaretçi geldi.

Cam terasın, 60 tonluk çelik ve cam ağırlığı ile 450 metre yüksekliğe sahip boşluk üzerinde durması ziyaretçilere eşsiz bir doğa manzarasının sunulduğu cam terası ziyaret edenler yükseklik nedeniyle korku yaşasa da eşsiz manzaranyı izlemekten kendilerini alamıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Seyahat KASTAMONU Küre Dağları Çatak Kanyonu Devrekani Çayı manzara

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