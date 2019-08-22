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Dünyanın en büyük bisiklet parkı açıldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 22.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Utrecht kentinde, 12 bin 500 bisiklet kapasiteli dünyanın en büyük bisiklet parkı açıldı.Ülkede tren garlarının merkezi sayılan Utrecht Tren Garı'nın yanındaki İstasyon Meydanı'nın altında bulunan "İstasyon Meydanı Bisiklet Parkı", 12 bin 500 bisiklet kapasitesi ile dünyanın en büyük bisiklet parkı unvanına sahip oldu.

Meydanın adını aldığı parkın 2 yıl önce açılan 7 bin 500 bisiklet kapasiteli birinci kısmından sonra bu hafta resmi törenle açılan 5 bin bisiklet kapasiteli ikinci kısmı da hizmete girdi.

Üç katlı olan 350 metre yüksekliğindeki parkın zemin ve sonuncu katlarını bisikletini günlük park edenler, bin 800 bisiklet kapasiteli orta katı ise abone olanlar kullanabiliyor.

Parka giriş ve çıkışlar, toplu taşıma kartıyla yapılıyor. Kartı olmayanlarsa parktan aldıkları ödünç kartı okutarak içeri girebiliyor.

Araba garajlarında olduğu gibi parkın girişinde ve bisikletlerin muhafaza edildiği sıralarda bulunan elektronik panolar, parktaki boş ve dolu yerleri gösteriyor.

Parkta, bisikletlerin yerini unutmamak için bisikletlerin muhafaza edildiği sıralar numaralar ile belirlenirken, bisiklet raflarında da numaralandırma sistemi uygulanıyor.

Gece gündüz açık olan ve ilk 24 saat park etmenin ücretsiz olduğu parkta, bisikletin bir günden fazla park edilmesi halinde ikinci günden itibaren her gün için 1,25 avro ödenmesi gerekiyor. Parka abone olanlar ise yıllık 75 avro ödüyor.

İki giriş ve çıkışı olan parkın bir tarafında bulunan Moreelsepark Sokağı'ndan, diğer tarafında bulunan Smakkelaarsveld Sokağı'na geçiş için bisiklet yolu, son katında ise İstasyon Meydanı ile bağlantılı üç merdiven girişi ve çıkışı bulunuyor.

Parkta, geniş gidonlu ve sepetli gibi farklı bisikletler için bulunan özel bölümlerin yanı sıra bisiklet tamiri, bakımı, parça ve aksesuarları için servis noktası ve bisiklet kiralama bölümleri de yer alıyor.

Giriş ve çıkışların çalışanlar tarafından kontrol edildiği parkın güvenliği, kameralarla sağlanıyor.

"Bisikletler diyarı" olarak bilinen 17 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 23 milyon bisiklet ve en işlek bisiklet yolları Utrecht kentinde bulunuyor. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Utrecht Tren Garı İstasyon Meydanı Bisiklet Parkı bisiklet

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