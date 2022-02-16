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Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yatan fenomen iki sene sonra paylaştı!

16.02.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da yaşayan 25 yaşındaki Mary Magdalene isimli sosyal medya fenomeni dünyanın en büyük vajinası ve göğüslerine sahip olmak için 5 yıldır sayısız estetik operasyon geçirdi. Onlarca kez bıçak altına yatan Magdale, cinsel organına şekil vermek için geçirdiği estetik operasyon sırasında neredeyse ölmek üzere olduğunu itiraf etmişti.

Dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yatan fenomen iki sene sonra paylaştı!

25 yaşındaki Mary Magdalene isimli sosyal medya fenomeni diğer insanlardan farklı olmak için sayısız estetik operasyon geçirdi.

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Estetik operasyon sürecine göğüslerini büyütmekle başlayan Magdalene sonrasında kendisine engel olamadı ve kısa sürede bir estetik bağımlısına dönüştü.

Sınırları aşma arzusunun onu tuhaf bir anatomik yapısına büründürdüğünü söyleyen fenomen isim, dünyanın en büyük vajinası rekorunu kimseye bırakmamak için bıçak altına yattı.

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“HAYATIMA MAL OLUYORDU”

Cinsel organını büyütmek son yaptırdığı estetik ameliyatın son derece riskli geçtiğinden söz eden Magdale, “Ameliyat sırasında nakledilen kana karşı alerjik reaksiyon gösterdim. Bu neden çok fazla kan kaybettim. Bu hayatıma mal oluyordu” dedi.
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"İSTEDİĞİ GİBİ OLMADI"

Ameliyatta oluşan komplikasyonlar nedeniyle şu anda cinsel organının istediği şekilde olmadığını ifade eden Magdale, yeni estetik operasyonlar için şimdiden araştırmalarını başlattı.

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YİNE ESTETİK OLDU

Mary Magdalene, şimdi de burun estetiği ve 'kedi göz' estetiği ameliyatlarını sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

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