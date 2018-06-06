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Dünyanın en çok kazanan sporcusu Floyd Mayweather oldu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.06.2018 20:30 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok kazanan sporcuları listesine Floyd Mayweather damga vurdu.

Mayweater'ın kazancı, görenleri şaşkına çevirdi.

Dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu!

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Dünyada son 1 yılda en çok kazanan sporcular belli oldu.

Dünyada son 1 yılda en çok kazanan sporcular belli oldu.
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Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporculara yer verildi.

Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporculara yer verildi.
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Son bir yılda en fazla kazanan 10 sporcu şöyle:

Son bir yılda en fazla kazanan 10 sporcu şöyle:
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10) Matthew Stafford

10) Matthew Stafford
Amerikan futbolu - 59,5 milyon dolar
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9) Matt Ryan

9) Matt Ryan
Amerikan futbolu - 67,3 milyon dolar
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8) Stephen Curry

8) Stephen Curry
Basketbol - 76,9 milyon dolar
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7) Roger Federer

7) Roger Federer
Tenis - 77,2 milyon dolar
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6) LeBron James

6) LeBron James
Basketbol - 85,5 milyon dolar
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5) Neymar

5) Neymar
Futbol - 90 milyon dolar
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4) Conor McGregor

4) Conor McGregor
Boks - 99 milyon dolar
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3) Cristiano Ronaldo

3) Cristiano Ronaldo
Futbol - 108 milyon dolar
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2) Lionel Messi

2) Lionel Messi
Futbol - 111 milyon dolar
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1) Floyd Mayweather

1) Floyd Mayweather
Boks - 285 milyon dolar
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Anahtar Kelimeler:
floyd mayweather forbes

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