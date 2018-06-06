Dünyanın en çok kazanan sporcusu Floyd Mayweather oldu!

Mayweater'ın kazancı, görenleri şaşkına çevirdi.

Dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu!

1 / 13 Dünyada son 1 yılda en çok kazanan sporcular belli oldu.

2 / 13 Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporculara yer verildi.

3 / 13 Son bir yılda en fazla kazanan 10 sporcu şöyle:

4 / 13 10) Matthew Stafford Amerikan futbolu - 59,5 milyon dolar

5 / 13 9) Matt Ryan Amerikan futbolu - 67,3 milyon dolar

6 / 13 8) Stephen Curry Basketbol - 76,9 milyon dolar

7 / 13 7) Roger Federer Tenis - 77,2 milyon dolar

8 / 13 6) LeBron James Basketbol - 85,5 milyon dolar

9 / 13 5) Neymar Futbol - 90 milyon dolar

10 / 13 4) Conor McGregor Boks - 99 milyon dolar

11 / 13 3) Cristiano Ronaldo Futbol - 108 milyon dolar

12 / 13 2) Lionel Messi Futbol - 111 milyon dolar