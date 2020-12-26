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Dünyanın en genç kulüp başkanı Covid-19 pozitif

FUTBOL HABERLERİ  | 26.12.2020 09:18 | Son Güncelleme

Dünyanın en genç kulüp başkanı unvanına sahip GMG Kastamonuspor kulüp başkanı Enes Ege Aygün’ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dünyanın en genç kulüp başkanı Covid-19 pozitif

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor kulüp başkanı Enes Ege Aygün’ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dünyanın en genç kulüp başkanı unvanına sahip Enes Ege Aygün’ün testinin pozitif çıkmasıyla ilgili GMG Kastamonuspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başkanımız Enes Ege Aygün’ün Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başlamış olup, kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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