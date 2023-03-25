Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü! Son haline yorum yağdı!

Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızların olan Kristina Pimenova 2014 yılında Women Daily magazin tarafından "Dünyadaki en güzel kız çocuk" seçilmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve 18 yaşına gelen Kristina Pimenova'nın son hali görenleri şaşkına çeviriyor. İşte dünyanın en güzel kızının son hali...

27 Aralık 2005, Moskova doğumlu Kristina Pimenova hem dünyanın en küçük mankeni hem de dünyanın en güzel kızı olarak biliniyor.

Pimenova'nın modellik öyküsü, annesinin mankenlik yaptığı ajansa küçük kızı da getirmesi ile başlamış oldu.

Henüz 4 yaşındayken Women Daily magazini Pimenova'yı "Dünyadaki en güzel çocuk" olarak nitelendirdi.

Aynı zamanda sporcu kimliği de olan Rus model, 2013 yılında Tataristan'da bir turnuvada ritmik jimnastik alanında yarışarak altın madalya kazandı.

DÜNYANIN EN GÜZEL KIZ ÇOCUĞU BÜYÜDÜ!

Dünyanın en ünlü çocuk modelleri arasına giren Kristina Pimenova ünlü markaların çocuk bölümü için mankenlik yaptı.

2015'te, Vogue Kids kapağında yer alan Rus güzel yine bu tarihte annesiyle beraber Kaliforniya'ya taşındı.

Pimenova, İtalyan filmi Creators: The Past filminde şarkı söyleyen bir çocuk olarak oynadı. Daha sonra korku gerilim filmi The Russian Bride filminde 'Dasha' rolünü üstlendi.

Şimdilerde 18 yaşına gelen Rus model Kristina Pimenova'nın yıllar içindeki değişimi güzelliğine güzellik katmış dedirtti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Pimenova, Instagram'ta 2.6 milyon takipçiye sahip.



