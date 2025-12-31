MAGAZİN

Ava Yaman O Ses Türkiye Yılbaşı'na damga vurdu! Performansı tam not aldı! Ava Yaman kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de 'Eleni Miryano' karakterine hayat veren genç oyuncu Ava Yaman, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına performansıyla damga vurdu. 'O Benim Dünyam' şarkısını seslendiren Ava Yaman sesi, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla izleyicisinden tam not aldı.

Öznur Yaslı İkier

TRT1'in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz'de 'Eleni Miryano' karakterini canlandırarak geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç oyuncu Ava Yaman şimdi de O Ses Türkiye sahnesine damga vurdu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Ava Yaman sahnedeki performansıyla izleyicisinden tam not aldı.

Ava Yaman O Ses Türkiye Yılbaşı na damga vurdu! Performansı tam not aldı! Ava Yaman kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? 1

'O Benim Dünyam' şarkısını seslendiren Ava Yaman güzelliği, sempatik tavırları ve güzelliğiyle adeta herkesi büyüledi.

YORUM YAĞDI

Ava Yaman'ın kırmızı elbisesi, açık saçları ve abartıdan uzak makyajı beğeni topladı. Ava Yaman için sosyal medyada; 'duru bir güzelliği var', 'su gibi', 'maşallah çok güzel', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Ava Yaman O Ses Türkiye Yılbaşı na damga vurdu! Performansı tam not aldı! Ava Yaman kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? 2

AVA YAMAN KİMDİR?

Ava Yaman, 2006 yılında İstanbul’da doğdu. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Yaman, eğitimini sürdürürken aynı zamanda profesyonel projelerde yer almaya başlamıştır. Henüz kariyerinin başında olan Ava Yaman, farklı karakterleri canlandırarak ekran tecrübesi kazanmıştır.

Ava Yaman’ın televizyon kariyeri 2023 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan “Bir Derdim Var” dizisiyle başlamıştır. Bu yapımda Özge karakterine hayat vermiştir. Ardından TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Taşacak Bu Deniz” dizisinde Eleni karakterini canlandırmaktadır.

Ava Yaman O Ses Türkiye Yılbaşı na damga vurdu! Performansı tam not aldı! Ava Yaman kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? 3

AVA YAMAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ:

Bir Derdim Var (2023) – Özge

Taşacak Bu Deniz – Eleni

