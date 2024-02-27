Dünyanın en güzel kız çocuğu Kristina Pimenova büyüdü, kocaman oldu! Son pozlarına beğeni yağdı

Çocuk yaşlardan beri modellik yapan ve henüz şöhretin başlarındayken dünyanın en güzel kız çocuğu seçilen Rus yıldız Kristina Pimenova şimdi de son haliyle gündem oldu. Büyüyüp kocaman genç bir kız olan Kristina Pimenova 18 yaşına girdi. Güzel model son pozlarıyla yine kendine hayran bıraktı.
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