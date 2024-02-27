MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünyanın en güzel kız çocuğu Kristina Pimenova büyüdü, kocaman oldu! Son pozlarına beğeni yağdı

Dünyanın en güzel kız çocuğu Kristina Pimenova büyüdü, kocaman oldu! Son pozlarına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 15:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk yaşlardan beri modellik yapan ve henüz şöhretin başlarındayken dünyanın en güzel kız çocuğu seçilen Rus yıldız Kristina Pimenova şimdi de son haliyle gündem oldu. Büyüyüp kocaman genç bir kız olan Kristina Pimenova 18 yaşına girdi. Güzel model son pozlarıyla yine kendine hayran bıraktı.

Dünyanın en güzel kız çocuğu Kristina Pimenova büyüdü, kocaman oldu! Son pozlarına beğeni yağdı

Rus model Kristina Pimenova, henüz 4 yaşındayken "Dünyadaki en güzel kız çocuk" olarak seçilmişti.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cennet Mahallesi'nin Şipşak Rıza'sıydı! Son hali şaşırttıCennet Mahallesi'nin Şipşak Rıza'sıydı! Son hali şaşırttı
Canlı yayında üstünü başını yırttı! Şoke eden anlar... Canlı yayında üstünü başını yırttı! Şoke eden anlar...
Son pozları olay oldu! 'Ayrılık yaramış' dedirtti Son pozları olay oldu! 'Ayrılık yaramış' dedirtti
Anahtar Kelimeler:
kristina pimenova Model yaşında
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan ekonomide "hafifleme" için tarih verdi! Rakibine memleketinden yüklendi

Erdoğan ekonomide "hafifleme" için tarih verdi! Rakibine memleketinden yüklendi

'Emekli kart' teklifi! Özgür Özel "Cenazeme gelmesin" deyip isyan etti

'Emekli kart' teklifi! Özgür Özel "Cenazeme gelmesin" deyip isyan etti

İstanbul için bu kez de Yunan profesör uyardı! "Artık kesin"

İstanbul için bu kez de Yunan profesör uyardı! "Artık kesin"

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren gözaltına alındı

Tesadüfen ihaneti gördü! 'Söylemeli miyiz?'

Tesadüfen ihaneti gördü! 'Söylemeli miyiz?'

DEM Parti’yi karıştıran fotoğraf!

DEM Parti’yi karıştıran fotoğraf!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.