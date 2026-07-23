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Aytaç Şaşmaz aradığı mutluluğu onda buldu! Aşkını böyle ilan etti

Sevdiğim Sensin'de hayat verdiği 'Erkan' rolü ile büyük beğeni toplayan Aytaç Şaşmaz şimdilerde özel hayatıyla gündemde. Şaşmaz'ın mayıs ayından bu yana Serra Arıtürk ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Şaşmaz sonunda aşkını ilan etti.

Aytaç Şaşmaz aradığı mutluluğu onda buldu! Aşkını böyle ilan etti
Öznur Yaslı İkier

Sevdiğim Sensin'in Erkan'ı Aytaç Şaşmaz özel hayatıyla dikkat çekiyor. HBO Max’in en sevilen yerli içeriklerinin başında gelen “Kaosun Anatomisi” dizisinde başrolü paylaşan Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün setteki arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü ortaya çıkmıştı.

Şaşmaz, haftalar sonra suskunluğunu bozdu ve aşkı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı.

Aytaç Şaşmaz aradığı mutluluğu onda buldu! Aşkını böyle ilan etti 1

28 yaşına giren Serra Arıtürk'ün doğum gününü kutlayan Aytaç Şaşmaz, sevgilisine sarıldığı romantik kareyi takipçileriyle paylaştı.

Aytaç Şaşmaz aradığı mutluluğu onda buldu! Aşkını böyle ilan etti 2

Ünlü oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü. Arıtürk ise bu paylaşımı beyaz kalp emojisi ekleyerek kendi sosyal medya hesabından yayımladı.

Şaşmaz, bu paylaşımla ilişkisini ilk kez gözler önüne sermiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Serra Arıtürk Sevdiğim Sensin dizisi
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