Aytaç Şaşmaz aradığı mutluluğu onda buldu! Aşkını böyle ilan etti

Sevdiğim Sensin'in Erkan'ı Aytaç Şaşmaz özel hayatıyla dikkat çekiyor. HBO Max’in en sevilen yerli içeriklerinin başında gelen “Kaosun Anatomisi” dizisinde başrolü paylaşan Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk’ün setteki arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü ortaya çıkmıştı.

Şaşmaz, haftalar sonra suskunluğunu bozdu ve aşkı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı.

28 yaşına giren Serra Arıtürk'ün doğum gününü kutlayan Aytaç Şaşmaz, sevgilisine sarıldığı romantik kareyi takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü. Arıtürk ise bu paylaşımı beyaz kalp emojisi ekleyerek kendi sosyal medya hesabından yayımladı.

Şaşmaz, bu paylaşımla ilişkisini ilk kez gözler önüne sermiş oldu.