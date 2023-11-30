'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak tanındı! Thylane Blondeau bornozuyla poz verdi

6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" unvanını alan model Thylane Blondeau sosyal medyada halen popüler. Şimdilerde 22 yaşında olan genç model podyumların da aranan isimleri arasında.

Eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı olan genç modelin Instagram hesabında 7 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Dolce & Gabbana, L'Oréal ve Versace gibi önde gelen markalar için modellik yapan Thylane paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

Son olarak bornozlu hallerini paylaşan güzel modele hayranlarından beğeni yağıyor.







