MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak tanındı! Thylane Blondeau bornozuyla poz verdi

'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak tanındı! Thylane Blondeau bornozuyla poz verdi

30.11.2023 08:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 4 yaşındayken şöhrete kavuşan Thylane Blondeau artık kocaman bir genç kadın. Model olarak kariyerine devam eden 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. İşte genç modelin son pozları...

6 yaşındayken "Dünyanın en güzel kızı" unvanını alan model Thylane Blondeau sosyal medyada halen popüler. Şimdilerde 22 yaşında olan genç model podyumların da aranan isimleri arasında.

Eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı olan genç modelin Instagram hesabında 7 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

111

Dolce & Gabbana, L'Oréal ve Versace gibi önde gelen markalar için modellik yapan Thylane paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

123

Son olarak bornozlu hallerini paylaşan güzel modele hayranlarından beğeni yağıyor.

Süper minisiyle olay oldu! "Poşet gibi eteği..." Süper minisiyle olay oldu! "Poşet gibi eteği..."

erew

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Ezmeci 'eş değiştirme gemileri'ni anlattı! "Gemide her gün partnerler birbirini..."Esra Ezmeci 'eş değiştirme gemileri'ni anlattı! "Gemide her gün partnerler birbirini..."
Süper minisiyle olay oldu! "Poşet gibi eteği..."Süper minisiyle olay oldu! "Poşet gibi eteği..."
Dilan Polat hakkında şoke eden şiddet iddiası! Dilan Polat hakkında şoke eden şiddet iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Thylane Blondeau Model yaşında
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Emekli zammında herkesin beklediği veri!

Emekli zammında herkesin beklediği veri!

Ateşkes 1 gün daha uzatıldı! İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklamalar

Ateşkes 1 gün daha uzatıldı! İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklamalar

Esra Ezmeci 'eş değiştirme gemileri'ni anlattı! "Gemide her gün partnerler birbirini..."

Esra Ezmeci 'eş değiştirme gemileri'ni anlattı! "Gemide her gün partnerler birbirini..."

'Kabus doktor' ile ilgili kan donduran ifadeler! 'Benim gibilerini bulup eve kapatıyor'

'Kabus doktor' ile ilgili kan donduran ifadeler! 'Benim gibilerini bulup eve kapatıyor'

Tefecilerin Seçil Erzan'ı tehdit görüntüleri ortaya çıktı!

Tefecilerin Seçil Erzan'ı tehdit görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Lüks araçtan Türk çıktı! Dubai'deki evini gezdirdi

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.