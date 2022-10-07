Dünyanın en güzel kızı Tylane Blondeau mini şortlu pozunu paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Dünyanın en güzel kızı olarak tanınan Fransız model Tylane Blondeau, şimdilerde 21 yaşında bir genç kız. Sosyal medyada oldukça aktif olan Blondeau, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mini şortlu pozlarını paylaştı. Tylane Blondeau, iç çamaşırının görünmesini umursamadı.

2001 yılında dünyaya gelen Tylane Blondeau, Fransız futbolcu Patrick Blondeau ve oyuncu Veronika Loubry'nın kızı.

4 yaşında modelliğe adım atan yıldız, henüz 10 yaşında makyaj yapmaya başladığı için eleştirilerin odağında yer almıştı.

2018 yılında kendi giyim markasını kuran genç model, dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olmaya devam ediyor.

Ayrıca Tylane Blondeau, 1.68 boyuyla en kısa modeller arasında yer alıyor.

Dünyanın dört bir yanında hayranları bulunan Tylane Blondeau, uzun bir süredir. Benjamin Attal ile aşk yaşıyor.



