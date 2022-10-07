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Dünyanın en güzel kızı Tylane Blondeau mini şortlu pozunu paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

07.10.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007 yılında dünyanın en güzel kızı unvanını alan Tylane Blondeau, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla ilgi odağı oluyor. Küçük yaşlarda modellik yapmaya başlayan Fransız güzel, bu defa mini şortlu sokak stiliyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Dünyanın en güzel kızı Tylane Blondeau mini şortlu pozunu paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Dünyanın en güzel kızı olarak tanınan Fransız model Tylane Blondeau, şimdilerde 21 yaşında bir genç kız. Sosyal medyada oldukça aktif olan Blondeau, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mini şortlu pozlarını paylaştı. Tylane Blondeau, iç çamaşırının görünmesini umursamadı.

Dünyanın en güzel kızı Tylane Blondeau mini şortlu pozunu paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Dünyanın en güzel kızı Tylane Blondeau mini şortlu pozunu paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

2001 yılında dünyaya gelen Tylane Blondeau, Fransız futbolcu Patrick Blondeau ve oyuncu Veronika Loubry'nın kızı.

Dünyanın en güzel kızı Tylane Blondeau mini şortlu pozunu paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

4 yaşında modelliğe adım atan yıldız, henüz 10 yaşında makyaj yapmaya başladığı için eleştirilerin odağında yer almıştı.

Dünyanın en güzel kızı Tylane Blondeau mini şortlu pozunu paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

2018 yılında kendi giyim markasını kuran genç model, dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olmaya devam ediyor.

Dünyanın en güzel kızı Tylane Blondeau mini şortlu pozunu paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Ayrıca Tylane Blondeau, 1.68 boyuyla en kısa modeller arasında yer alıyor.

Dünyanın en güzel kızı Tylane Blondeau mini şortlu pozunu paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Dünyanın dört bir yanında hayranları bulunan Tylane Blondeau, uzun bir süredir. Benjamin Attal ile aşk yaşıyor.

Dünyanın en güzel kızı Tylane Blondeau mini şortlu pozunu paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Dünyanın en güzel kızı Tylane Blondeau mini şortlu pozunu paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Dünyanın en güzel kızı Tylane Blondeau mini şortlu pozunu paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Dünyanın en güzel kızı Tylane Blondeau mini şortlu pozunu paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı

Dünyanın en güzel kızı Tylane Blondeau mini şortlu pozunu paylaştı! İç çamaşırının görünmesini umursamadı


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