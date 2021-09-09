SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. "Dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak"

"Dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak"

09.09.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor forması giyen Emre Demir, Avrupa'nın en iyi takımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. Ünlü menajer Ahmet Bulut konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir takımla anlaştık. Ama şu anda bunu buradan açıklamam doğru olmaz. Bunu Berna Gözbaşı biliyor. Gözbaşı ile aylardır istişare halindeyiz. Emre, dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak diyebilirim" dedi.

"Dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak"

Kayserispor forması giyen Emre Demir'in adı sık sık Barcelona'yla anılıyor. 17 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin menajer Ahmet Bulut açıklamalarda bulundu.

"BİR TAKIMLA ANLAŞTIK"

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Ahmet Bulut, Emre Demir'in transferine ilişkin, "Emre Demir, genç bir oyuncu. 18 yaşına girecek. Bir takımla anlaştık. Ama şu anda bunu buradan açıklamam doğru olmaz. Bunu Berna Gözbaşı biliyor. Gözbaşı ile aylardır istişare halindeyiz. Emre, dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak diyebilirim. Her şeyiyle anlaşıldı. İnşallah yakında da imzalar atılır. Gelecek haftaya da bir açıklama yapılır. Ama Türk futbolu için çok önemli bir gelişme olacak. Kayserispor'dan dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olmak kolay değil. Kulüp ocak ayında transfer olacak derse o zaman da olur. Emre de daha dün öğrendi nereye transfer olacağını" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uğurcan Trabzon'da kaldıUğurcan Trabzon'da kaldı
Korkutan tablo: Hızla yayılıyor! Nedeni yağışların artması mı?Korkutan tablo: Hızla yayılıyor! Nedeni yağışların artması mı?
Kayserispor'da hazırlıklar sürüyorKayserispor'da hazırlıklar sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Emre Demir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

Bakan Koca 18.00'i işaret etmişti! Sebebi belli oldu

Bakan Koca 18.00'i işaret etmişti! Sebebi belli oldu

TFF'deki Şenol Güneş - Nihat Özdemir zirvesi sona erdi

TFF'deki Şenol Güneş - Nihat Özdemir zirvesi sona erdi

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Süper Lig devinde yeni transfer sakatlandı! 2 hafta yok

Bir ilk! Derbiyi evli çift yönetecek

Bir ilk! Derbiyi evli çift yönetecek

Transferler sonrası zirvede dengeler değişti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Transferler sonrası zirvede dengeler değişti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Galatasaray'dan yılın bombası!

Galatasaray'dan yılın bombası!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Caner Erkin havaalanından döndü!

Caner Erkin havaalanından döndü!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.