Kayserispor forması giyen Emre Demir'in adı sık sık Barcelona'yla anılıyor. 17 yaşındaki futbolcunun geleceğine ilişkin menajer Ahmet Bulut açıklamalarda bulundu.

"BİR TAKIMLA ANLAŞTIK"

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Ahmet Bulut, Emre Demir'in transferine ilişkin, "Emre Demir, genç bir oyuncu. 18 yaşına girecek. Bir takımla anlaştık. Ama şu anda bunu buradan açıklamam doğru olmaz. Bunu Berna Gözbaşı biliyor. Gözbaşı ile aylardır istişare halindeyiz. Emre, dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak diyebilirim. Her şeyiyle anlaşıldı. İnşallah yakında da imzalar atılır. Gelecek haftaya da bir açıklama yapılır. Ama Türk futbolu için çok önemli bir gelişme olacak. Kayserispor'dan dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olmak kolay değil. Kulüp ocak ayında transfer olacak derse o zaman da olur. Emre de daha dün öğrendi nereye transfer olacağını" ifadelerini kullandı.

