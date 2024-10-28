Dünyanın en iyileri belli oldu! Arda Güler'den tarihi başarı...

France Football tarafından organize edilen ve Milli yıldızımız Arda Güler'in de sıralamada kendine yer bulduğu Kopa Trophy sahibi buldu.

YAMAL'DAN BİR İLK

Kopa Trophy'yi bu yıl kazanan Lamine Yamal oldu. Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı, bu ödülü 18 yaş altında kazanan ilk futbolcu olarak Avrupa'nın 21 yaş altındaki en iyi futbolcusu seçildi.

ARDA GÜLER'DEN BÜYÜK GURUR

Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın 1. seçildiği ödülde Milli gururumuz Arda Güler, sıralamda 2. sırayı aldı. üçüncülüğü Manchester United'ın 19 yaşındaki yıldız adayı Kobbie Mainoo elde etti.

İşte Kopa Trophy'de sıralama;