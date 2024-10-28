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Dünyanın en iyileri belli oldu! Arda Güler'den tarihi başarı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.10.2024 23:32
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France Football tarafından organize edilen ve 21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen ödül olan ve sıralamada Milli yıldızımız Arda Güler'in de yer aldığı Kopa Trophy'nin kazananı belli oldu. İşte detaylar...

Dünyanın en iyileri belli oldu! Arda Güler'den tarihi başarı...

France Football tarafından organize edilen ve Milli yıldızımız Arda Güler'in de sıralamada kendine yer bulduğu Kopa Trophy sahibi buldu.

YAMAL'DAN BİR İLK

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Kopa Trophy'yi bu yıl kazanan Lamine Yamal oldu. Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı, bu ödülü 18 yaş altında kazanan ilk futbolcu olarak Avrupa'nın 21 yaş altındaki en iyi futbolcusu seçildi.

ARDA GÜLER'DEN BÜYÜK GURUR

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Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın 1. seçildiği ödülde Milli gururumuz Arda Güler, sıralamda 2. sırayı aldı. üçüncülüğü Manchester United'ın 19 yaşındaki yıldız adayı Kobbie Mainoo elde etti.

İşte Kopa Trophy'de sıralama;

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler Lamine Yamal
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