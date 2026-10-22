Dünyanın en pahalı mahallesi! 1 dairenin fiyatı 10 milyar TL

Monako'da deniz doldurularak oluşturulan Mareterra bölgesi, lüks yaşamın yeni adreslerinden biri oldu. Yaklaşık 6 hektarlık alana kurulan bölgede milyonlarca dolarlık daireler, restoranlar, mağazalar ve özel yat limanları bulunuyor. Dünyanın en zengin isimlerinin ilgi gösterdiği Mareterra'da konut fiyatları ise dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Forbes'un haberine göre, bölgedeki bazı dairelerin fiyatı 200 milyon doları (yaklaşık 10 milyar TL) aşıyor. Metrekare fiyatlarının yaklaşık 139 bin dolara ulaştığı Mareterra, dünyanın en pahalı gayrimenkul projeleri arasında gösteriliyor.

DENİZ DOLDURULARAK YENİ BİR BÖLGE KURULDU

Monako'nun yüzölçümünün küçük olması, yeni yerleşim alanları oluşturmayı zorlaştırıyor. Bu nedenle denizden kazanılan arazi üzerine inşa edilen Mareterra, ülkenin genişleme çalışmalarının önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bölgede lüks konutların yanı sıra yürüyüş alanları, bahçeler, restoranlar ve mağazalar da yer alıyor. Özel marinasıyla da dikkat çeken Mareterra, sakinlerine deniz manzaralı bir yaşam sunuyor.

17 KATLI KULE PROJENİN SİMGESİ OLDU

Mareterra'nın öne çıkan yapılarından biri, dünyaca ünlü İtalyan mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan 17 katlı Le Renzo kulesi. Gemi görünümünü andıran tasarımıyla dikkat çeken binada, panoramik manzaraya sahip lüks daireler bulunuyor.

Bölgedeki konutların fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Bazı daireler için 200 milyon doların üzerinde fiyatlar konuşulurken metrekare fiyatları da yaklaşık 139 bin dolara kadar çıkıyor.

MİLYARDERLERİN VE FORMULA 1 PİLOTLARININ GÖZDESİ

Monako, lüks yaşam koşulları ve vergi avantajları nedeniyle milyarderlerin ve Formula 1 pilotlarının tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. Ülkede kişisel gelir vergisinin alınmaması da özellikle yüksek gelirli kişilerin ilgisini artırıyor.

Her yıl düzenlenen Monako Grand Prix'si sırasında bölgedeki hareketlilik daha da artıyor. Binlerce turist ve yarış tutkunu sokakları doldururken milyonlarca dolarlık yatlar da limanlara demirliyor.

LİMANDA MİLYAR DOLARLIK YATLAR BULUNUYOR

Monako Yat Kulübü Genel Sekreteri Bernard d'Alessandri, Mareterra yakınlarındaki koyda bulunan yatların toplam değerinin en az 1 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.