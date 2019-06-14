Dünyanın en pahalı meyveleri

Dünya üzerinde en pahalı meyveleri sizler için bir araya getirdik. Kafamızda deli sorular oluşmadı değil, bu meyveleri kimler alıyor kuzum?

Cornwall cinsi ananas: 17 bin dolar



Türk lirasıyla 100 bin küsür liraya denk gelen bu ananasların maaliyeti de küçümsenemez. Cornwall cinsi ananasın yetiştirilmesi için 1.200 dolar harcanıyor. Üstelik bu 1.200 dolar sadece bir adet ananasın maliyeti. Yılda iki adet üretilen ananas için özel teknikler kullanılıyor.

Dekopon cinsi narenciye: 79 dolar

Japonya ve Kaliforniya'da satılan bu narenciyenin içinde çekirdek bulunmuyor. Genelde ekşi bir aroması olan narenciye meyvelerinin aksine bal gibi tatlı olduğu söyleniyor. Altı adeti ise 79 dolardan satılıyor.

Ruby roman üzümü: 6.400 dolar



Japonya'da müzayedede satılan ruby roman üzümünün sadece bir salkımı 6.400 dolar. Bir salkımda 25 tane üzüm tanesi bulunuyor.

Northern Territory cinsi mango: 50 bin dolar



Avustralya'da yetişen bu mangoların bütçesi bir sosyal sorumluluk projesine gidiyor. Açık arttırmayla satılan mangoların geliri kanser hastalarının tedavisi için kullanılmış. Neyse ki o kadar para bir işe yaramış.

Ananas: 1.600 dolar

İngiltere'nin Cornwall şehrinde özel olarak yetiştirilen ananaslara hiçbir şekilde atık gübre verilmiyor. Taze gübreyle yetiştirilen ananasın fiyatı ise 1.600 dolar.