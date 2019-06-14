Dünyanın en pahalı meyveleri

Dünya üzerinde en pahalı meyveleri sizler için bir araya getirdik. Kafamızda deli sorular oluşmadı değil, bu meyveleri kimler alıyor kuzum?
Türk lirasıyla 100 bin küsür liraya denk gelen bu ananasların maaliyeti de küçümsenemez. Cornwall cinsi ananasın yetiştirilmesi için 1.200 dolar harcanıyor. Üstelik bu 1.200 dolar sadece bir adet ananasın maliyeti. Yılda iki adet üretilen ananas için özel teknikler kullanılıyor.
Japonya ve Kaliforniya'da satılan bu narenciyenin içinde çekirdek bulunmuyor. Genelde ekşi bir aroması olan narenciye meyvelerinin aksine bal gibi tatlı olduğu söyleniyor. Altı adeti ise 79 dolardan satılıyor.
Japonya'da müzayedede satılan ruby roman üzümünün sadece bir salkımı 6.400 dolar. Bir salkımda 25 tane üzüm tanesi bulunuyor.
Avustralya'da yetişen bu mangoların bütçesi bir sosyal sorumluluk projesine gidiyor. Açık arttırmayla satılan mangoların geliri kanser hastalarının tedavisi için kullanılmış. Neyse ki o kadar para bir işe yaramış.
İngiltere'nin Cornwall şehrinde özel olarak yetiştirilen ananaslara hiçbir şekilde atık gübre verilmiyor. Taze gübreyle yetiştirilen ananasın fiyatı ise 1.600 dolar.
Yubari King kavunu, ödüllü bir meyve. En lezzetli ve tatlı kavun ödülünü alan yubari king kavunu, lezzetinin yanı sıra şifa da dağıtıyor.
Dünyanın en pahalı elması olarak biliniyor. Elma için yapılan tuhaf benzetmeyi sizinle paylaşmadan edemeyeceğiz; “Bu elma muhtemelen bal, meleklerin içtiği su ve Donald Trump’ın gözyaşları ile sulandı."
Sadece 1.4 milyon dolar diyor ve susuyoruz...
Japonya'nın lüks AVM'lerinde satılıyor. Densuke karpuzundan her yıl 100 adet üretiliyor.
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