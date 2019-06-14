YEMEK

Dünyanın en pahalı meyveleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2019 14:22 | Son Güncelleme

Meyvenin en pahalısı ne kadar olur ki demeyin. Öyle ki dünya üzerinde 50 bin dolara mango satılıyor.

Dünyanın en pahalı meyveleri

Dünya üzerinde en pahalı meyveleri sizler için bir araya getirdik. Kafamızda deli sorular oluşmadı değil, bu meyveleri kimler alıyor kuzum?

Cornwall cinsi ananas: 17 bin dolar

ana
Türk lirasıyla 100 bin küsür liraya denk gelen bu ananasların maaliyeti de küçümsenemez. Cornwall cinsi ananasın yetiştirilmesi için 1.200 dolar harcanıyor. Üstelik bu 1.200 dolar sadece bir adet ananasın maliyeti. Yılda iki adet üretilen ananas için özel teknikler kullanılıyor.

Dekopon cinsi narenciye: 79 dolar

Japonya ve Kaliforniya'da satılan bu narenciyenin içinde çekirdek bulunmuyor. Genelde ekşi bir aroması olan narenciye meyvelerinin aksine bal gibi tatlı olduğu söyleniyor. Altı adeti ise 79 dolardan satılıyor.

Ruby roman üzümü: 6.400 dolar

üzüm
Japonya'da müzayedede satılan ruby roman üzümünün sadece bir salkımı 6.400 dolar. Bir salkımda 25 tane üzüm tanesi bulunuyor.

Northern Territory cinsi mango: 50 bin dolar

mango
Avustralya'da yetişen bu mangoların bütçesi bir sosyal sorumluluk projesine gidiyor. Açık arttırmayla satılan mangoların geliri kanser hastalarının tedavisi için kullanılmış. Neyse ki o kadar para bir işe yaramış.

Ananas: 1.600 dolar

ananas

İngiltere'nin Cornwall şehrinde özel olarak yetiştirilen ananaslara hiçbir şekilde atık gübre verilmiyor. Taze gübreyle yetiştirilen ananasın fiyatı ise 1.600 dolar.

Yubari King kavunu: 225 dolar

kavun

Yubari King kavunu, ödüllü bir meyve. En lezzetli ve tatlı kavun ödülünü alan yubari king kavunu, lezzetinin yanı sıra şifa da dağıtıyor.

Sekai-ichi elması: Tanesi 21 dolar

elma

Dünyanın en pahalı elması olarak biliniyor. Elma için yapılan tuhaf benzetmeyi sizinle paylaşmadan edemeyeceğiz; “Bu elma muhtemelen bal, meleklerin içtiği su ve Donald Trump’ın gözyaşları ile sulandı."

Strawberries Arnaud: 1.4 milyon dolar

çilek

Sadece 1.4 milyon dolar diyor ve susuyoruz...

Densuke karpuzu: 121 dolar

karpuz

Japonya'nın lüks AVM'lerinde satılıyor. Densuke karpuzundan her yıl 100 adet üretiliyor.


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