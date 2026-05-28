Dünyanın en pahalı ülkesi belli oldu: İsviçre’yi geride bıraktı!

Uzun yıllardır 'dünyanın en pahalı ülkesi' olarak gösterilen İzlanda, yeniden zirveye çıktı. Yerel beyaz yakalı çalışanlar sendikası Viska’nın yaptığı hesaplamalara göre ülke, fiyat seviyesinde İsviçre’yi geride bırakarak dünyanın en pahalı ülkesi oldu.

Sedef Karatay Bingül

Ekonomist Vilhjalmur Hilmarsson tarafından yapılan analizde, Eurostat ile İzlanda Merkez Bankası verileri kullanıldı. Hesaplamalara göre İzlanda’daki genel fiyat seviyesi, İsviçre’nin yaklaşık 3 puan üzerine çıktı.

YILLAR SONRA YENİDEN ZİRVEDE

Eurostat verilerine göre İzlanda fiyatları en son 2018 yılında kısa süreliğine İsviçre’nin üzerine çıkmıştı. Güncel hesaplamalar ise ülkenin yeniden ilk sıraya yükseldiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, bu durumun İzlanda ekonomisinin yapısal kırılganlıklarını da gözler önüne serdiğini belirtti. Küçük ve dışa açık bir ekonomi olan İzlanda, tarihsel olarak hızlı büyüme ve sert daralma dönemleriyle dikkat çekiyor.

TURİZM FİYATLARI KÖRÜKLÜYOR

Pandemi sonrasında turizm sektöründe yaşanan güçlü toparlanma, İzlanda ekonomisine önemli katkı sağladı. Ancak aynı süreç, fiyat artışlarını da hızlandırdı.

Ülkenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizmdeki yoğun talep, özellikle hizmet sektöründe enflasyonu artırdı. Ekonomist Hilmarsson, turizmin hizmet fiyatları üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ve artan talebin ücretleri yukarı çektiğini ifade etti.

KONUT PİYASASINDA BASKI ARTIYOR

Yükselen maliyetlerin bir diğer nedeni ise konut piyasası oldu. Uzmanlara göre turistlerin Airbnb benzeri kısa dönem kiralama platformlarına yönelmesi, konut arzı üzerindeki baskıyı artırdı.

Bu durum, yerel halk ile turistlerin aynı konutlar için rekabet etmesine yol açarken, barınma maliyetlerinin de hızla yükselmesine neden oldu.

2024 VERİLERİNDE İSVİÇRE ÖNDEYDİ

Eurostat’ın yayımladığı en son resmi 2024 verilerinde, satın alma gücüne göre düzeltilmiş fiyat seviyesinde İsviçre’nin İzlanda’nın yaklaşık 7 puan üzerinde olduğu görülüyordu.

Ancak son hesaplamalar, İzlanda’nın yeniden İsviçre’yi geçerek listenin zirvesine yerleştiğini gösterdi.

YÜKSEK FİYATLAR TURİSTLERİ UZAKLAŞTIRABİLİR

İzlanda Turizm Kurulu’nun yakın tarihli bir araştırması, ülkedeki yüksek yaşam maliyetlerinin turistleri caydırmaya başladığını ortaya koydu.

Ekonomisinin büyük bölümü turizme dayanan İzlanda için bu gelişme önemli bir risk olarak değerlendiriliyor.

"EKONOMİ DAHA FAZLA SEKTÖRE DAYANDIRILMALI"

Hilmarsson, İzlanda’nın uzun vadede yeterince üretken sektör geliştiremediğini belirterek, ekonominin emek yoğun alanlara fazla bağımlı olduğunu söyledi.

Bu yapının sürekli enflasyon baskısı yarattığını ifade eden ekonomist, ülkenin ekonomik çeşitliliğini artırması gerektiğini vurguladı.

