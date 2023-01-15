Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emily Ratajkowski sütyensiz tarzıyla hayranlarının dikkatini çekti

2014 ve 2015 senesinde Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski defalarca kez aldatılınca boşanmıştı. Emily Ratajkowski sık sık flört haberleriyle gündeme geliyor.

Emily Ratajkowski son olarak sütyensiz tarzıyla dikkat çekti. Göğüslerini sergilemekten çekinmeyen model dikkat çeken bir beğeni de aldı.

Emily'nin yakın zamanda bir akşam yemeği randevusunun tadını çıkarırken görüntülendiği komedyen Eric Andre, güzel modelin bu seksi pozlarını kalpli göz emojisi bıraktı.



