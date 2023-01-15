Nur Viral Armağan Çağlayan'a konuk oldu! Selin Karacehennem itirafı olay oldu: "RTÜK sözlerine ceza verince..."

Zor Ama Yine De Sor serisinin konuğu Nur Viral oldu. Viral, sunuculuk yaparken mesafesini koruyamadığını ifade etti.

Nur Viral uzun süre birlikte yayın yaptığı Selin Karacehennem hakkında şoke eden bir açıklama yaptı.

"BENİ ÇOK ÜZDÜ" DİYEREK ANLATTI

Nur Viral Selin Karacehennem'in yaptığı bir hareketle kendisini üzdüğünü açıklayarak şunları söyledi:

"Bunu ilk defa açıklıyorum. Selin Hanım çok değer verdiğim büyüğüm, aynı zamanda programda uzun yıllar birlikte yol aldık. Programda istenmeyen cümleler söyledi. Bu hatadan dolayı RTÜK çok güçlü bir ceza verdi. Cezanın ardından kanal, Selin Hanım ile yolları ayırmak istedi. Ben ki Selin Hanım’ın her yerde her şekilde yanındaydım. Maalesef en büyük itirafı ben yedim. Youtube kanalı açtı ve ‘Melek yüzlü şeytan’ diye videolar yayınladı. Selim Hanım, ‘Benim ayağımı Nur Viral kaydırdı’ dedi. Selin Hanım bu konuda çok konuştu. Ben kendisini çok seviyorum. Hastalığında hep yanındaydım. Eğer bu videoyu izleyecekse kendisi çok iyi bilir."

