MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nur Viral Armağan Çağlayan'a konuk oldu! Selin Karacehennem itirafı olay oldu: "RTÜK sözlerine ceza verince..."

Nur Viral Armağan Çağlayan'a konuk oldu! Selin Karacehennem itirafı olay oldu: "RTÜK sözlerine ceza verince..."

15.01.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nur Viral, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Sunucu Viral uzun süre birlikte yayın yaptığı Selin Karacehennem hakkında yaptığı itirafla gündem oldu. Viral eski çalışma arkadaşına sitem ederek kanalda yaşananları anlattı.

Nur Viral Armağan Çağlayan'a konuk oldu! Selin Karacehennem itirafı olay oldu: "RTÜK sözlerine ceza verince..."

Zor Ama Yine De Sor serisinin konuğu Nur Viral oldu. Viral, sunuculuk yaparken mesafesini koruyamadığını ifade etti.

Nur Viral uzun süre birlikte yayın yaptığı Selin Karacehennem hakkında şoke eden bir açıklama yaptı.

"BENİ ÇOK ÜZDÜ" DİYEREK ANLATTI

Nur Viral Selin Karacehennem'in yaptığı bir hareketle kendisini üzdüğünü açıklayarak şunları söyledi:

fgffhf

"Bunu ilk defa açıklıyorum. Selin Hanım çok değer verdiğim büyüğüm, aynı zamanda programda uzun yıllar birlikte yol aldık. Programda istenmeyen cümleler söyledi. Bu hatadan dolayı RTÜK çok güçlü bir ceza verdi. Cezanın ardından kanal, Selin Hanım ile yolları ayırmak istedi. Ben ki Selin Hanım’ın her yerde her şekilde yanındaydım. Maalesef en büyük itirafı ben yedim. Youtube kanalı açtı ve ‘Melek yüzlü şeytan’ diye videolar yayınladı. Selim Hanım, ‘Benim ayağımı Nur Viral kaydırdı’ dedi. Selin Hanım bu konuda çok konuştu. Ben kendisini çok seviyorum. Hastalığında hep yanındaydım. Eğer bu videoyu izleyecekse kendisi çok iyi bilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nur Viral “Ekrana taşıyamadıklarımız var” dedi ve iğrenç taciz olayını açıkladı: Neler çıktı nelerNur Viral “Ekrana taşıyamadıklarımız var” dedi ve iğrenç taciz olayını açıkladı: Neler çıktı neler
Mirası tartışmasına yaratmıştı! Ailesinden çok sert açıklamaMirası tartışmasına yaratmıştı! Ailesinden çok sert açıklama
Sütyensiz pozuna yorum yağdı! O detay kızdırdıSütyensiz pozuna yorum yağdı! O detay kızdırdı
Anahtar Kelimeler:
Nur Viral Selin Karacehennem Parite Armağan Çağlayan 500 dolar amanda bin dolar bitcoin dolar dolar paritesi para piyasaları kripto para piyasaları

En Çok Okunan Haberler

O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler

O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!

Temmuz'da yasalaşmıştı, ödemeler için beklenen gün geldi!

Canlı yayında gösterilince Kılıçdaroğlu küplere bindi! "Siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

Canlı yayında gösterilince Kılıçdaroğlu küplere bindi! "Siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Ve Messi yeni teklifi kabul etti! 1 yıllık sözleşmeyi imzalıyor...

Ve Messi yeni teklifi kabul etti! 1 yıllık sözleşmeyi imzalıyor...

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.