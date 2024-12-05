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Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emrata iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti! Olay pozlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.12.2024 08:33
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2014 ve 2015 yılları arasında Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen Emily Ratajkowski sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdi de bir iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti. Emily Ratajkowski son pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı.

Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Emrata iç çamaşırı markası için kamera karşısına geçti! Olay pozlar

Dünyanın en seksi kadınları arasında yer alan ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski Instagram sayfasındaki pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Ünlü bir iç çamaşırı markasının yüzü olan Emily Ratajkowski marka için peş peşe pozlar verdi. Ünlü modelin cesur pozları kısa sürede beğeni topladı.

emrata

YORUM YAĞDI

Ünlü modele sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok seksi', 'çok güzelsin', 'Güzel vücuda sahip harika bir kadın', 'her zaman çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Geçtiğimiz aylarda Sebastian Bear-McClard'dan boşanan ve bir dönem adı Brad Pitt ile anılan Emily Ratajkowski, Kim Kardashian'ın eski aşırı Pete Davidson ile yakalanmıştı.

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Davidson'da da aradığını bulamayan güzel model açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
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