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Dünyanın en seksi spikeri Diletta Leotta iç çamaşırıyla poz verdi! Gören çıplak sandı

06.01.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada dünyanın en seksi spikeri olarak tanınan İtalyan yıldız Diletta Leotta, pencere önünde iç çamaşırlı pozunu paylaştı. Diletta Leotta paylaşımına 'Eve dönüş' notunu düştü.

Dünyanın en seksi spikeri Diletta Leotta iç çamaşırıyla poz verdi! Gören çıplak sandı

Bir dönem göğüsleri nedeniyle gündem olan ünlü sunucu Diletta Leotta, iç çamaşırlı ev pozuyla beğeni topladı. Cesur paylaşımı görenler Leotta'yı ilk bakışta çıplak sandı.

Dünyanın en güzel sunucusu Diletta Leotta iç çamaşırlı pozuyla büyüledi! Gören çıplak sandı

Leotta'nın paylaşımına 1 saat içinde 100 binin üzerinde beğeni geldi.

Daha önce Can Yaman ile aşk yaşayan Diletta Leotta, şimdilerde ünlü futbolcu Loris Karius ile birlikte.

Dünyanın en güzel sunucusu Diletta Leotta iç çamaşırlı pozuyla büyüledi! Gören çıplak sandı

Alman yıldız Loris Karius, yeni yıl partisinde Leotta'yı öpücüklere boğmuştu.

Dünyanın en güzel sunucusu Diletta Leotta iç çamaşırlı pozuyla büyüledi! Gören çıplak sandı

Napoli taraftarları, seksi tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Diletta Leotta için 'Göğüslerini aç' sloganları atmıştı. Ünlü sunucu, yaşadığı ilginç duruma gülmekle yetinmişti.

Dünyanın en güzel sunucusu Diletta Leotta iç çamaşırlı pozuyla büyüledi! Gören çıplak sandı

31 yaşındaki Diletta Leotta'nın Instagram'da 8 buçuk milyon takipçisi mevcut.

Dünyanın en güzel sunucusu Diletta Leotta iç çamaşırlı pozuyla büyüledi! Gören çıplak sandı

Dünyanın en güzel sunucusu Diletta Leotta iç çamaşırlı pozuyla büyüledi! Gören çıplak sandı

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