Dünyanın en seksi sunucusu tangayla poz verdi! Gören çıplak sandı

32 yaşındaki dünyaca ünlü spiker Yanet Garcia, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tanga giyen Garcia'nın düzgün fiziğine yorum yağdı.

Ateşli kombininin her detayını sergileyen Garcia'nın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı.

Arkasını dönmeyi ihmal etmeyen ünlü sunucu, yok gibi tangası nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından çıplak zannedildi.

Instagram'da 14 milyondan fazla takipçisi bulunan Yanet Garcia, sık sık iç çamaşırlı pozlarını paylaşıyor.

Sunucu olmadan önce modellik yapan Garcia, Playboy Dergisi tarafından ''Hava durumunu izleten kadın'' olarak tanımlandı.

Sporu hayatının bir parçası haline getiren İspanyol yıldız, sunuculuk ve modellikten arta kalan zamanlarında fitness eğitmenliği yapıyor.



