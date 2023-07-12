SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Dünyanın en yaşlı futbolcusu sözleşme yeniledi! Kazuyoshi Miura'nın bırakmaya hiç ama hiç niyeti yok

Dünyanın en yaşlı futbolcusu sözleşme yeniledi! Kazuyoshi Miura'nın bırakmaya hiç ama hiç niyeti yok

12.07.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en yaşlı futbolcusu olarak tarihe geçen Kazuyoshi Miura, 56 yaşında takımıyla sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Dünyanın en yaşlı futbolcusu sözleşme yeniledi! Kazuyoshi Miura'nın bırakmaya hiç ama hiç niyeti yok

56 yaşındaki Kazuyoshi Miura, Japonya Ligi ekiplerinden Yokohama FC ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Piyasa değeri 25 bin euro olan Kazuyoshi Miura'nın yaptığı bu anlaşma sosyal medyada gündem oldu.

FORVETTE FORMA GİYİYOR

50a29be8-e10f-4f88-a9e4-f2c35a151100

İki ayağını da kullanabilen Kazuyoshi Miura, geçtiğimiz sezonu Portekiz 2. Ligi ekibi UD Oliveirense'de geçirmişti. Toplam 3 maçta forma giyebilen Kazuyoshi Miura, golle buluşamamıştı.

KARİYERİNDE 703 MAÇ VAR

kazuyoshi-miura-yokohama-fc-2021-22-1641915784-78358

56 yaşına 703 maç sığdıran Kazuyoshi Miura, oynadığı bu maçlarda 193 kez fileleri havalandırırken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

KONSOL OYUNUNDA EN YAVAŞ FUTBOLCU

gf3avs8nx3q51

Fifa'nın konsol oyunundaki profilde en yavaş futbolcu olarak görünen Kazuyoshi Miura'nın hızı, 99 puan üstünden 25 olarak göze çarpıyor. 62 şu yeteneği olan Kazuyoshi Miura'nın fizik derecesi ile 47 olarak gözüküyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ronaldo şimdi de 'sucu' oldu!Ronaldo şimdi de 'sucu' oldu!
Anahtar Kelimeler:
kazuyoshi miura dünyanın en yaşlı futbolcusu ligi yaşında ekipleri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Kucaklarında bebeklerle kavgaya karıştılar! Çocuklar arada kaldı

Kucaklarında bebeklerle kavgaya karıştılar! Çocuklar arada kaldı

Kardeşiyle kavga etti! 1 hafta boyunca kafasında makasla yaşadı

Kardeşiyle kavga etti! 1 hafta boyunca kafasında makasla yaşadı

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.