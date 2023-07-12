Dünyanın en yaşlı futbolcusu sözleşme yeniledi! Kazuyoshi Miura'nın bırakmaya hiç ama hiç niyeti yok

56 yaşındaki Kazuyoshi Miura, Japonya Ligi ekiplerinden Yokohama FC ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Piyasa değeri 25 bin euro olan Kazuyoshi Miura'nın yaptığı bu anlaşma sosyal medyada gündem oldu.

FORVETTE FORMA GİYİYOR

İki ayağını da kullanabilen Kazuyoshi Miura, geçtiğimiz sezonu Portekiz 2. Ligi ekibi UD Oliveirense'de geçirmişti. Toplam 3 maçta forma giyebilen Kazuyoshi Miura, golle buluşamamıştı.

KARİYERİNDE 703 MAÇ VAR

56 yaşına 703 maç sığdıran Kazuyoshi Miura, oynadığı bu maçlarda 193 kez fileleri havalandırırken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

KONSOL OYUNUNDA EN YAVAŞ FUTBOLCU

Fifa'nın konsol oyunundaki profilde en yavaş futbolcu olarak görünen Kazuyoshi Miura'nın hızı, 99 puan üstünden 25 olarak göze çarpıyor. 62 şu yeteneği olan Kazuyoshi Miura'nın fizik derecesi ile 47 olarak gözüküyor.



