UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Beşiktaş yarın TSİ 20.45’te İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan’da karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu da belli oldu.

AGBADOU KADRODA YOK

Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Emmanuel Agbadou ve kart cezası nedeniyle Ümit Akdağ kadroda yer almadı.

Beşiktaş’ın 24 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy."

Kaynak: İHA | Bu içerik Cevdet Berker İşleyen tarafından yayına alınmıştır