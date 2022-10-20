SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Dünyanın en zengin futbolcusu belli oldu! Ne Messi, ne Ronaldo... Üstelik onu kimse tanımıyor!

Dünyanın en zengin futbolcusu belli oldu! Ne Messi, ne Ronaldo... Üstelik onu kimse tanımıyor!

20.10.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin futbolcusu açıklandı. Herkes Cristiano Ronaldo ve Messi'yi düşünürken sürpriz bir isim listenin en başında yer aldı. Bir dönem Leicester City'nin genç takımında forma giyen Faiq Bolkiah, zenginliğini futbola değil babasına borçlu.

Dünyanın en zengin futbolcusu belli oldu! Ne Messi, ne Ronaldo... Üstelik onu kimse tanımıyor!

Dünyanın en zengin fakat en başarısız futbolcusu belli oldu. Kariyerinde sürekli düşüş yaşayan Faiq Bolkiah, gelmiş geçmiş en zengin futbolcu seçildi. Herkes Messi ve Ronaldo'yu beklerken Faiq Bolkiah'ın listenin en başında yer almasının sebebi babası...

ARSENAL, CHELSEA, LEICESTER...

gettyimages-611561530-2048x2048

2009 yılında İngiltere'nin Southampton kulübünde futbola başlayan Bolkiah, 2013 tarihinde Arsenal'dan deneme teklifi aldı. Bu olaydan yaklaşık bir sene sonra Chelsea'nin alt yapısında forma giydi. Sonrasında Leicester City'ye transfer olan Bolkiah üç yıl sonra Portekiz Ligi ekibi Maritimo'ya transfer oldu.

20 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ BULUNUYOR

5f6c70777af5071b08dc4a5d

Şimdilerde ise Tayland Premier Ligi ekiplerinden Chonburi FC'de forma giyen Faiq Bolkiah'ın 20 milyar dolarlık net serveti bulunuyor. Faiq Bolkiah'ın babası, 50. yaş gününde doğum günü kutlaması olarak Michael Jackson'ı özel olarak Brunei'ye getirmiş ve konser verdirmişti. Sırf bu konser için Jackson'a 12.5 milyon dolar vermişlerdi...

ZENGİNLİĞİ NEREDEN GELİYOR?

DS4Y0MYX4AI68Ma

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni Faiq, tam 20 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin futbolcusu konumunda bulunuyor. Genç futbolcunun babası Jefri'nin kendisine ait tam 2 bin 300 otomobili olduğu biliniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli oyuncu Orkun Kökçü'den LGBT açıklaması!Milli oyuncu Orkun Kökçü'den LGBT açıklaması!
'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu
Jesus'la restleşti, valizlerini topladıJesus'la restleşti, valizlerini topladı
Anahtar Kelimeler:
dünyanın en zengin 10 insanı dünyanın en zengin adamı dünyanın en zengin insanı dünyanın en zenginleri messi ronaldo dünyanın en zengin sporcusu ligi ekipleri kulübün

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

Ankara merkezli dev operasyon! 40 milyon dolara el konuldu

Ankara merkezli dev operasyon! 40 milyon dolara el konuldu

İngiltere bu olayla yıkılıyor! Cristiano Ronaldo'nun canına tak etti! Dün gece dayanamadı...

İngiltere bu olayla yıkılıyor! Cristiano Ronaldo'nun canına tak etti! Dün gece dayanamadı...

Icardi krizi sonrası Wanda Nara'nın seks kasetleri ortaya çıktı! Tüm dünya bu olayla çalkalanıyor...

Icardi krizi sonrası Wanda Nara'nın seks kasetleri ortaya çıktı! Tüm dünya bu olayla çalkalanıyor...

Aslan sürprize izin vermedi! 7 gollü galibiyet

Aslan sürprize izin vermedi! 7 gollü galibiyet

Okan Buruk 7-0 sonrası isyan etti! "Herkesin bir fikri var"

Okan Buruk 7-0 sonrası isyan etti! "Herkesin bir fikri var"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

İtalyan katedralinin merdivenlerinde çırılçıplak soyundu!

İtalyan katedralinin merdivenlerinde çırılçıplak soyundu!

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.