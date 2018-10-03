1 Ekim'de İsveç'in üçüncü büyük şehri Malmö'de açılacak. Sergide, dünyanın çeşitli yerlerinde tüketilen ancak 'iğrenç' olarak nitelendirilen yemekler yer alacak.

Dünyanın ilk iğrenç müzesi açılacak: Kurtlu peynir, yarasa çorbası, boğa penisi

Dünyada tüketilen tüm tuhaf ve korkunç yiyecekleri arşivleyen bir yer var: İğrenç yemek müzesi! 31 Ekim'de İsveç'in Malmö kentinde açılacak olan sergide dünyanın farklı yerlerinde tüketilen en iğrenç yiyecekler sergilenecek. Müzede neler yok ki!

1 / 9 Kurtçuklarla tüketilen cesu marzu yemeği Malmo'da açılacak İğrenç Yemek Müzesinde kurtçuklar tarafından istila edilmiş yemekler, çürümüş köpekbalığı ve boğa penisi gibi birbirinden iğrenç yemekler sergilenecek. Bunların yanı sıra durian meyvesi, keskin baklagillerden yapılmış tofu da bulunacak.

2 / 9 Çin konserve yumurtası Müzenin kurucusu Dr. Samuel West, daha önce Başarısızlık Müzesi'ni hayata geçirmişti. İki müze arasında kıyaslama yapan West, "Yemek müzesinin etkileşimi çok daha yüksek ve daha interaktif. Başarısızlığı yalnızca bir dereceye kadar hissedebilirsiniz. Fakat eğer gözünüzün önünde çürümüş bir köpek balığı varsa hiç görmemiş olmayı dilersiniz" şeklinde açıklamada bulundu.

3 / 9 Japon yemeği natto West'e göre müze oldukça eğlenceli ve enteresan. Eğlenceli kısmından emin değiliz ama enteresan olduğu kesin :) West, iğrenme kavramını tekrar sorgulamamızı istiyor çünkü ona göre böcek, doğa dostu bir protein kaynağı.

4 / 9 Yarasa West, açıklamalarına şu şekilde devam ediyor: "Bazı durumlarda yemeğe dokunabilirsiniz. Koklayın ve hatta tadın" West, sence de biraz ileri gitmiyor musun?!

5 / 9 Genç bir keçi midesi Keçi midesi çiğ keçi sütü ile doldurulduktan sonra sardunyalı peynir yapılır. Baharatlı ve yoğun lezzet ortaya çıkması için 3 ay bekletilmesi gerekir.

6 / 9 Kopi lowak Dünyanın en pahalı kahvelerindendir. Çekirdekler ise kedilerin midesindeki enzimlerle fermantasyon geçirir ve dışkı yoluyla dışarı atılır. Kedinin dışkısından ise bu kahve çekirdekleri toplanır.

7 / 9 Baharatlı tavşan başları

8 / 9 Baş, ayak ve mideyi içeren haşlanmış inek veya koyun parçaları