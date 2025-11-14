Dünyanın konuştuğu transfer! Messi için Barcelona'dan resmi açıklama geldi

Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin transferi için ortaya atılan iddialara "gerçekçi değil" diyerek reddetti.

"ŞU ANDA BUNU YAPMAK İÇİN UYGUN BİR ZAMAN DEĞİL"

Messi'nin kiralık olarak kulübe geri dönmesi hakkında konuşan Laporta, "Messi'ye, tüm kulüp çalışanlarına ve kulüp üyelerine saygımdan dolayı, gerçekçi olmayan bir şey hakkında spekülasyon yapmak doğru olmaz ve şu anda bunu yapmak için uygun bir zaman değil" dedi.

CAMP NOU'YU ZİYARET ETTİ

Messi'nin bu hafta başında kulübün bilgisi dışında Barcelona'nın Camp Nou stadyumuna sürpriz ziyareti taraftarları heyecanlanmıştı. Barcelona daha sonra yaptığı açıklamada, stadyumun yenilenmesini yürüten Türk inşaat şirketi Limak'ın Messi'nin orada olduğunu bildirmesi üzerine ona giriş izni verdiklerini söyledi.