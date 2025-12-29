SPOR

Karşıyaka Basketbol, Erokspor’u elinden kaçırdı

Karşıyaka Basketbol, birinci ve dördüncü periyotlarda üstünlük kurmasına rağmen Erokspor’a 97-94 mağlup oldu ve haftayı son sıra olan 16. basamakta tamamladı.

Karşıyaka Basketbol, Erokspor’u elinden kaçırdı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşamayı sürdürüyor. Son olarak 2014-2015 sezonunda Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşan ve müzesinde birçok kupa bulunduran yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon kümede kalma mücadelesi veriyor.

İzmir temsilcisi, 13. hafta karşılaşmasında Erokspor ile karşı karşıya geldi. Birinci ve dördüncü periyotlarda üstünlük kurmasına rağmen Karşıyaka, sahadan 97-74’lük mağlubiyetle ayrıldı ve haftayı ligin son sırası olan 16. basamakta tamamladı. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılılar, ligdeki 11. yenilgisini aldı.

''HER BİR TOP İÇİN DAHA FAZLA KONSANTRE OLACAĞIZ''

Karşıyaka Basketbol Başantrenörü Candost Volkan ise karşılaşmanın ardından maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İyi mücadele ettiklerini vurgulayan Volkan, "Maç içerisinde birkaç dakikalık bölümlerde yaptığımız basit top kayıpları ve verdiğimiz hücum ribaundları bizi yaraladı. Bununla birlikte iki haftadır geri düştüğümüz anlarda maçlarda geri dönmeyi başarmamız, takım karakterimiz açısından umut verici. Son 2 haftada hücumda ve savunmada 1 pozisyonun ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Her bir top için daha fazla konsantre olacağız. Cuma günü evimizde yine sonuna kadar mücadele edip, taraftarımızın desteğiyle bu kez kazanacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka Basketbol Süper Ligi
