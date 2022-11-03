Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Melisa Döngel süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Buralar yangın yeri'

Kusursuz Kiracı dizisinde istediği başarıyı yakalayamayan Melisa Döngel, dijital dizisi Dünyayla Benim Aramda ile dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyada aktif olan Melisa Döngel'in beyaz mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı.

Güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri kayıtsız kalamadı. Döngel'e ''Buralar yangın yeri'' ve ''Beyaz bir kadına bu kadar yakışır'' gibi yorumlar yapıldı.

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Melisa Döngel, cesur paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği 'Çağla' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan yıldız, sonrasında Kusursuz Kiracı ve Dünyayla Benim Aramda dizilerinde rol aldı.

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Melisa Döngel, son dönemlerde ünlü şarkıcı Seda Sayan'a benzetiliyor.



