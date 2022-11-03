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Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Melisa Döngel süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Buralar yangın yeri'

03.11.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus yapımı Dünyayla Benim Aramda dizisinde hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Döngel, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozuyla takipçilerini büyüledi.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Melisa Döngel süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Buralar yangın yeri'

Kusursuz Kiracı dizisinde istediği başarıyı yakalayamayan Melisa Döngel, dijital dizisi Dünyayla Benim Aramda ile dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyada aktif olan Melisa Döngel'in beyaz mini elbiseli pozlarına beğeni yağdı.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Melisa Döngel süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Buralar yangın yeri'

Güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri kayıtsız kalamadı. Döngel'e ''Buralar yangın yeri'' ve ''Beyaz bir kadına bu kadar yakışır'' gibi yorumlar yapıldı.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Melisa Döngel süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Buralar yangın yeri'

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Melisa Döngel, cesur paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Melisa Döngel süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Buralar yangın yeri'

Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği 'Çağla' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan yıldız, sonrasında Kusursuz Kiracı ve Dünyayla Benim Aramda dizilerinde rol aldı.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Melisa Döngel süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Buralar yangın yeri'

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Melisa Döngel, son dönemlerde ünlü şarkıcı Seda Sayan'a benzetiliyor.

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Melisa Döngel süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Buralar yangın yeri'

Dünyayla Benim Aramda'nın yıldızı Melisa Döngel süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Buralar yangın yeri'


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