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  4. Durant, NBA tarihinde 30 bin sayı barajını aşan 8’inci oyuncu oldu

Durant, NBA tarihinde 30 bin sayı barajını aşan 8’inci oyuncu oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.02.2025 12:33
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NBA’in yıldız oyuncularından Kevin Durant, Memphis Grizzlies'in Phoenix Suns'ı 119-112 yendiği maçta attığı sayılarla NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşan 8’inci oyuncu oldu

Durant, NBA tarihinde 30 bin sayı barajını aşan 8’inci oyuncu oldu

NBA’de bu sabaha karşı oynanan maçta Phoneix Suns, Memphis Grizzlies ile evinde karşılaştı. Ev sahibi takım maçı 112-119 kaybetmesine rağmen maç Suns adına tarihe geçti. Phoenix ekibinin yıldızı Kevin Durant maçta attığı sayılarla NBA tarihinde kariyerinde 30.000 sayı barajını aşan 8’inci oyuncu olarak tarihe geçti. Kevin Durant, bu başarıyı maçın üçüncü çeyreğinde attığı serbest atışla ulaşarak; LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki ve Wilt Chamberlain ile birlikte özel bir kategoride yerini aldı.

Durant ayrıca, kariyerindeki 1.101’inci maçında bu başarıya ulaşarak Kareem Abdul-Jabbar ile aynı sayı maç sayısında bu rekoru yakalarken, tecrübeli oyuncuyu NBA tarihinde sadece bu başarıyı, 941 maç sonunda elde eden Wilt Chamberlain ve 960 maç sonunda 30 bin sayıya ulaşan Michael Jordan geçti.

2007 Draft'ında 7'nci sıradan NBA'e katılan Durant, 15 kez All-Star seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
NBA Kevin Durant
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