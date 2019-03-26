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Dursun Özbek aday olmayı düşünmüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

Galatasaray eski başkanlarından Dursun Özbek'in yapılması gündeme gelen erken seçimde yeniden başkanlığa aday olmayı düşünmediği öğrenildi.

Dursun Özbek aday olmayı düşünmüyor

Galatasaray Kulübü'nde gerçekleşen olağan mali genel kurulda, Mustafa Cengiz yönetimi idari olarak ibra edilmeyince erken seçim konusu gündeme geldi. Yönetim idari ibrasızlık kararını mahkemeye taşıyacağını açıklarken, Galatasaray Kulübü'nün tüzük maddesine göre ise 1 ay içinde erken seçim kararı alınması gerekli...

DURSUN ÖZBEK SEÇİME GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYOR
Galatasaray camiasında herkesin merak ettiği konu ise eski başkan Dursun Özbek'in bir kez daha bu göreve aday olup olmayacağıydı... Kendisine yeniden aday olması yönünde baskı yapılan Dursun Özbek'in başkanlığı düşünmediği ve bunu açıkça dile getirdiği ifade edildi.

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dursun özbek Galatasaray

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