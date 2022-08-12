Dursun Özbek aldı, Okan Buruk veto etti! Galatasaraylı taraftarların istediği oyuncudan kötü haber

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Şu ana kadar yapılan transferlerle taraftarını mutlu eden sarı-kırmızılılarda uzun süredir görüşülen Evander'den vazgeçildi.

OKAN BURUK VETO ETTİ

24 yaşındaki Evander ile her konuda anlaşma sağlayan Dursun Özbek, Okan Buruk'a oyuncuyu isteyip istemediğini sordu. Okan Buruk, Evander'i veto ederek kadroda istemediğini söyledi. Taraftarın çok istediği Evander transferi böylece kapanmış oldu.

KALABALIK İSTEMİYOR

Okan Buruk'un orta saha bölgesine artık transfer istemediği ve kalabalık oyuncu grubunun uzun vadede problem yaratacağını öne sürmesinin ardından bu transferi veto ettiği ifade edildi.



