Dursun Özbek'e sürpriz Eduardo Camavinga çağrısı! Verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı

Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak 26. şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray, bu tarihi başarıyı Avrupa'daki taraftarlarıyla kutlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı camianın Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği şampiyonluk gecesine katılan Başkan Dursun Özbek, taraftarlara unutulmaz mesajlar verdi.

"4 SENE ÜST ÜSTE, HEDEF 27"

Kutlama alanını hınca hınç dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Dursun Özbek, sözlerine "Değerli Galatasaraylılar, hepinize İstanbul'dan büyük selamlar getirdim" diyerek başladı. Başarıların tesadüf olmadığını ve camianın gücünden geldiğini vurgulayan Özbek, "26. şampiyonluğumuza kavuştuk. 4 sene üst üste şampiyon oluyoruz. Bunda sizlerin payı çok büyük. İnşallah birlik ve beraberliğimiz ile birlikte sevgi iklimiyle şampiyonluklarımız devam edecek. Şimdi 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SENEYE YİNE BURADAYIZ"

Avrupa'daki taraftarların gösterdiği muazzam sevgi selinden çok etkilendiğini belirten Özbek, bu birlikteliğin sürmesi halinde başarıların katlanarak artacağının altını çizdi. Özbek, "Bana ve arkadaşlarıma gösterdiğiniz ilgi ve bizi kabul ediş şeklinizden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten muazzam bir karşılama. İnşallah seneye de burada olacağız şampiyonluğumuzu kutlamak için" diyerek taraftara bir sonraki sezonun şampiyonluk sözünü şimdiden verdi.

YÜRÜYÜŞTE DİKKAT ÇEKEN "CAMAVINGA" ÇAĞRISI

Kutlama alanındaki konuşmaların ardından Galatasaray heyeti, Brüksel'in simge noktalarından Manneken Pis'e doğru kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Asıl sürpriz ise bu yürüyüş sırasında yaşandı.

Galatasaray'ın orta saha transferi için uzun süredir gündeminde olan ve taraftarı heyecanlandıran Real Madrid'in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga için bir taraftar, Dursun Özbek'e seslendi. Taraftarın "Başkanım Camavinga!" şeklindeki net transfer çağrısını duyan Başkan Dursun Özbek'in yüzündeki keyifli ifade ve gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında sosyal medyada gecenin en çok konuşulan olayı oldu.