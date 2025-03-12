Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Jose Mourinho'yu hedef aldı! "Yüzleri bile kızarmıyor!"

Galatasaray Spor Kulübü Mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısında başkan Dursun Özbek konuştu.

"SATIŞLARIMIZ GAYET GÜZEL GİDİYOR"

"2019 yılında 25 Milyon € olan forma ve ürün satış hasılatına, bugün 85 Milyon € seviyelerine getirmiş bulunuyoruz. Bu büyük başarı tablo, Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına sokuyor. Bu sene 1 milyon forma satışı hedefiyle yola çıktık. Şu an 670 bin seviyelerini geçtik. Sezon sonu gelmeden bu hedefe ulaşacağız. Satışlarımız gayet güzel gidiyor."

"YÜZLERİ KIZARMIYOR!"

"Futbol takımımız 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyor. Her gün kirli projelerle Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten, çekinmiyorlar."

"ALLAH KİMSEYİ BU DURUMDA BIRAKMASIN!"

Dursun Özbek: "Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf bir şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunma zorunda bırakmasın."