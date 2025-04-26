Dursun Özbek: "Hedefimiz Türkiye Kupası’nı da kazanarak çift kupayla tamamlamak"

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI’NI DA KAZANARAK ÇİFT KUPAYLA TAMAMLAMAK"

Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Ben ve arkadaşlarıma bu görevi yapmak fırsatı verdiğinizden bugüne, geçen başkanlık dönemini sayarsak 34 aylık bir zaman geçti. Konuşmam 3 ana başlıkta olacak. Kalbi Galatasaray ile atan herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Son iki seneyi rekorları alt üst ederek, şampiyon olarak bitiren takımımız bu sene şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz Türkiye Kupası’nı da kazanarak çift kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Bu sene kazanacağımız şampiyonluğun çok önemli bir adım olduğunun da farkındayız. Son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmuyoruz. Galatasaraylıların çok sevdiği mayıs ayı da geldi, başarılar ve söz verdiğimiz gibi o yıldız de gelsin. Erkek basketbolda ligde yolumuza devam ediyoruz." dedi.

"MECİDİYEKÖY’DE SATACAĞIMIZ 56 KONUT DAHA VAR"

Mecidiyeköy projesinde 186 tane rezidans şeklinde konut yaptıklarını belirten sarı-kırmızılıların başkanı, "Büyük bir kısmını sattık. Satacağımız 56 konut ve 5 tane de ticari alan var. Bugüne kadar yaptığımız satışlardan 1 milyar 300 milyon TL fon kaynaklandırdık. Bu paranın zerresine dokunmadan Florya’da bize ait olmayan Emlak Konut’un sahibi olduğu 42 dönümlük arsanın satın almasını yaptık. Galatasaray’a getirisi de son derece yüksek olmuştur. Yeniden iki firma ile görüşüyoruz. Bir, iki hafta içinde inşaat başlayacak. 5-6 aylık süre sattığımız konutları teslimatını yapacağız. Satacağımız 56 konut ve 5 ticari alandan elde edeceğimiz gelir 1 milyar 100 milyon TL mertebesinde. Bunun yapılması için de 700 milyon TL mertebesinde harcama yapmamız lazım" dedi.

"SPONSORLUKTA HEDEFİMİZ HEDEFİMİZ 100 MİLYON EURO"

Dursun Özbek, RAMS Park’ta yapılacak yenilme çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Özbek, "LED pano alanımız şu anda 357 metrekare. 357’den, 1743 metrekareye çıkarıyoruz. Senede LED panolardan gelir 3.5 milyon Euro’dan, 10 milyon Euro mertebesinde çıkacak. 2022’de göreve geldiğimiz zaman sponsorluk faaliyetlerinden elde ettiğimiz gelir 17 milyon Euro mertebesindeydi. Bu sezonu kapatırken, 75 milyon Euro mertebesine çıkardık. 2025-2026 sezonunda hedefimiz 100 milyon Euro mertebesine çıkarmak. Mağazacılıkta rakamlarımız o kadar güzel gelişti ki, UEFA’nın yayınladığı bu faaliyetteki klasmanda 10. sıraya yükselmesi, tek Türk takımı olarak bu klasmanda yer alması bizim için çok önemli. Hedefimizi giderek yukarıya taşıyoruz" diye konuştu.

23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan deprem için ise sarı-kırmızılıların başkanı, "Çok hafif hasarla depremi atlattık. İnşallah bir daha karşılaşmayız. Allah bütün ulusumuzu ve bizleri korusun. Deprem olduğu bütün yönetim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için Florya’dık. Orada depreme yakalandık. Deprem anında eşimle beraber oradaki binamızın içindeydim. İyi ki oradan çıkmışız. Bakırköy Belediyesi’nin bize 2 tane tebligatı var. Bina üzerinde yapılan çalışmalardan dolayı buradaki yerleşkelerin derhal terk edilmesi mecburiyeti var. A takımımızı götürdük. En süratli şekilde de altyapıyı ve kadın futbolu taşımak zorundayız" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek, ayrıca Galatasaray Adası, GSPara, GSPlus uygulamaları hakkında da genel kurula bilgi verdi.