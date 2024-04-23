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Dursun Özbek'i güldüren diyalog! ''Şampiyonluğunuz şimdiden hayırlı olsun''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.04.2024 15:41
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ziyaret ettiği Hatay’da, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hatay’ın yöresel lezzetini tatmak için Uzun Çarşı’da bir künefeciye misafir olan Başkan Özbek’e künefe ustasının, ‘Şimdiden hayırlı olsun şampiyonluğuz’ demesi ise sarı-kırmızılı kulübün başkanını gülümsetti.

Dursun Özbek'i güldüren diyalog! ''Şampiyonluğunuz şimdiden hayırlı olsun''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı deprem bölgesindeki çocuklarla birlikte geçirmek için Hatay’a geldi.

‘ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN ŞAMPİYONLUĞUNUZ’

Başkan Özbek, 23 Nisan programı öncesinde tarihi Uzun Çarşı’yı ziyaret etti. Dursun Özbek, ziyaret esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hatay’ın yöresel lezzeti olan künefe tatlısını yemek için bir iş yerine misafir olan Başkan Özbek, künefe ustasının, ‘Şimdiden hayırlı olsun şampiyonluğunuz’ demesi üzerine gülümseyerek teşekkür etti.

Çevredeki vatandaşlar ve yönetim kurulu da bu tebrik sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

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