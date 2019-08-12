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Dursun Özbek'in Galatasaray'a haciz işlemi başlattığı iddiası yalanlandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.08.2019 21:54 | Son Güncelleme

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in, borçlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe haciz işlemi başlattığı iddia edilmişti. Dursun Özbek'in şirketinden, konu ile ilgili açıklama geldi.

Dursun Özbek'in Galatasaray'a haciz işlemi başlattığı iddiası yalanlandı

Özbek Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek'in alacaklarına karşılık olarak kulübe haciz işlemleri başlatıldığı haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili Özbek Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Bugün medyaya servis edilen haber nedeni ile aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Galatasaray Kulübü’nün resmi kayıtları ile sabit olduğu üzere şirketimize Ocak 2018 tarihi itibarı ile 20 milyon Euro’nun üzerinde borcu bulunmaktadır. Bu borç şirketimizin Galatasaray Spor Kulübü'nü mali açıdan desteklemek üzere yaptığı kasa kolaylığı neticesinde oluşmuştur.

Aradan geçen 19 ay boyunca kulüp yönetimi, alınan borcun ne zaman veya ne surette ödeneceği hususunda en küçük bir öneri getirmemiştir. Galatasaray Spor Kulübü yönetimi ile şirketimiz arasında 03/07/2019 tarihinde yapılan toplantıda borcun tasfiyesi için bir ödeme planı vermek üzere şirketimizden 10 gün süre istenmiş, bugüne kadar geçen 40 günlük süre zarfında da herhangi bir ödeme planı sunulmamıştır, buna rağmen şirketimiz tarafından Galatasaray Spor Kulübü’ne herhangi bir haciz işlemi yapılmamıştır.

Bugün basına servis edilen haberin Yönetim Kurulu Başkanımız Dursun Özbek'i yıpratmaya yönelik olduğunu kamuoyuna duyururuz."

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Galatasaray dursun özbek

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