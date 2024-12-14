Dursun Özbek'in yatırım tavsiyesi gündem oldu! Osimhen 'Özel görüşelim' yanıtını verdi

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen kısa sürede yeni takımına ve ülkeye ayak uydurmuştu. Taraftarlar ile arasında özel bir bağ bulunan Osimhen, gösterdiği performans ile de taraflı tarafsız herkesin beğenisi topladı.

OSİMHEN'İN BONSERVİSİNİ ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek her fırsatta Osimhen'in sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını aktarsa da transfer sürecinde nasıl gelişmeler yaşanacağı herkes tarafından merakla bekleniyor. Galatasaray ise birçok önemli kulübün listesinde sıra başı olan Osimhen'in bonservisini almak için tüm gücüyle çalışıyor.

İKİLİ ARASINDAKİ DİYALOG HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Özbek ve Osimhen özel bir etkinlikte bir araya geldi. İkili arasında yaşanan diyalog ise herkesin gülmesine neden oldu.

ÖZBEK'TEN OSİMHEN'E YATIRIM TAVSİYESİ

Dursun Özbek, Victor Osimhen'i yanına davet ederek İstanbul'dan ev almasının iyi ve uzun süreli bir yatırım olacağını söyleyerek şaka yaptı. Osimhen de bu konuyu özel görüşmeleri gerektiğini ifade ederek şakayla karşılık verdi.