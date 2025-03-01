Dursun Özbek Okan Buruk için kararını verdi! Deneyimli hocanın akıbeti belli oldu... İşte o karar

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in deneyimli hoca ile ilgili kararını verdiği öğrenildi. Başkan Özbek, 2 yıl üst üste şampiyon olmuş hocasına sahip çıktığı ve kesinlikle kulüpte kalacağını ifade ettiği öğrenildi.

"BEN OLDUĞUM SÜRECE BURADA"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Okan Buruk adeta Okan Buruk için kalkan olduğu öğrenildi. Özbek, "Ben burada olduğum sürece Okan Buruk bu takımda kalacak ve görevine en iyi şekilde devam edecek" dediği bildirildi. Öte yandan Okan Buruk için sosyal medyada yapılan paylaşımlar için Galatasaray yöneticilerin, "Hocamızı bilinçli olarak itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" dedikleri öne sürüldü.

2 SENDENE 2 ŞAMPİYONLUK

Okan Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü olarak 3'üncü yılına devam ederken, Sarı-Kırmızılı kulüple 2 şampiyonluk yaşadı. Aynı zamanda 1'de Türkiye Süper Kupa'sının sahibi oldu. Başarılı teknik adam, Galatasaray ile toplamda 135 maça çıktı ve 2.31 puan ortalaması ile dikkat çekti.

Okan Buruk, kendi ve kulübü içinde bu sürede rekorlar kırarak Galatasaray tarihinde teknik direktör olarakta yerini aldı.