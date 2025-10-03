SPOR

Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi’nde yukarı doğru gitmek istiyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin sarı-kırmızılıların alışık olduğu bir organizasyon olduğunu belirterek, "İlk maçımız pek iyi geçmedi ama ikinci maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde yukarı doğru gitmek ve hem Türk futbolseverleri hem de Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Berker İşleyen

Sporun ve sanatın buluştuğu ’Yeni Nesil Aile’ lansmanında, davetliler diziden özel sahneleri ilk kez izleme fırsatı buldu. Davete Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da katıldı. Burada konuşan Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kazandıkları Liverpool maçına çok sevindiğini belirterek, "Çok iyi hazırlanmıştık ve çok sevindik. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray’ın alışık olduğu bir organizasyon. İlk maçımız pek iyi geçmedi ama ikinci maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde yukarı doğru gitmek ve hem Türk futbolseverleri hem de Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

Okan Buruk ise Avrupa’da bir Türk takımının Premier Lig ekibini yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Sadece Galatasaraylılar değil, bütün ülkeyi sevindirdiğimiz için de büyük bir gurur yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in önemli bir sıkıntı olmadığını açıklayan Buruk, "Bugün dinlendirdik, yarın takımla birlikte antrenmanda olacak" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Fenerbahçe’de gerçekleşen başkanlık değişiminin sorulması üzerine, "Fenerbahçe’nin başkanlık değişimi için hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

