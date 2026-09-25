Yenilen goller sonrası karar! Galatasaray yeni stoperini şimdiden buldu: Sözleşmesi bile hazır

Galatasaray, sezonun ilk bölümünde savunmada yaşadığı sorunların ardından ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez’in performanslarının beklentilerin altında kalması, stoper takviyesini yeniden gündeme taşıdı.

Ligin ilk 6 haftasında kalesinde ciddi problemler yaşayan Galatasaray, son 60 sezon içerisindeki en fazla gol yediği başlangıçlardan birini geride bıraktı. Savunmadaki aksaklıkların puan kayıplarına da yansıması üzerine yönetim, yaz transfer döneminde gündeme gelen bir ismi yeniden radarına aldı.

HEDEF YİNE RENATO VEIGA

Sarı-kırmızılıların ocak ayında Villarreal forması giyen Renato Veiga için yeniden girişimde bulunması bekleniyor. 23 yaşındaki Portekizli stoperi teknik direktör Okan Buruk’un da beğendiği belirtilirken, yönetimin transfer için farklı bir formül üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Galatasaray, yaz döneminde Rafael Leao transferine ayrılan bütçe nedeniyle Veiga için istediği adımı atamamıştı. Devre arasında yabancı kontenjanında yer açılması halinde sarı-kırmızılıların bu kez daha güçlü bir teklif sunmayı planladığı aktarılıyor.

KİRALAMA VE ZORUNLU SATIN ALMA FORMÜLÜ

Galatasaray yönetiminin önceliğinin, Renato Veiga’yı sezonun ikinci yarısı için kiralamak ve anlaşmaya zorunlu satın alma maddesi eklemek olduğu belirtiliyor.

Ancak Villarreal’in genç futbolcu için beklentisi yüksek. İspanyol kulübü, geçtiğimiz sezon Veiga’nın bonservisi için Chelsea’ye yaklaşık 24,5 milyon euro ödedi. Villarreal’in yaz döneminde de oyuncusunu göndermeye sıcak bakmadığı ve 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyebileceği ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılıların önemli bir oyuncu satışı gerçekleştirmesi durumunda ise Veiga transferi için ekonomik şartlarını daha fazla zorlayabileceği kaydediliyor.