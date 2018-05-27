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Dursun Özbek'ten bayrak açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.05.2018 21:11 | Son Güncelleme

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde otelinin girişine asılan sarı-kırmızılı bayrağı seçimden sonra indirdiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dursun Özbek'ten bayrak açıklaması

Galatasaray Kulübü'nde dün gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlığa seçilemeyen Özbek, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu başkanlığı yaptığım turizm şirketine ait olan Esentepe'deki otelimizin girişine şampiyonluk kutlamaları amacı ile asılan 9 metrelik bayrak dün gece ve bugünkü fırtına sebebi ile hasar gördüğünden tamir edilerek yerine tekrar asılmıştır. Başkanlık seçimleri sonrası şanlı bayrağımızın kaldırıldığı gibi asılsız, hileli ve yalan dedikodulara inanmamanızı ve Galatasaray sevdamı sorgulamaya çalışan kişilere itimat etmemenizi önemle duyururum."

gsbayrak


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Anahtar Kelimeler:
dursun özbek Galatasaray

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