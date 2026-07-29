Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarının yüreğine su serpen transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısında kürsüye çıkarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde transfer süreci üzerinden yapılan eleştirileri hedef alan Özbek, yönetimin izlediği stratejiyi ve kulübün mali prensiplerini savundu.

"ASLANTEPE PROJESİ'NİN TRANSFERLE İLİŞKİSİ YOK"

Aslantepe projesinin finansmanı ile futbol takımı transferlerinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Aslantepe projesini, futbolda yapacağımız transferlerle ilişkilendirilmesi gayretinin içinde olanları görüyorum; biz Aslantepe'nin finansman modelini belirlemiş durumdayız. Bu projenin transferlerle en ufak ilişkisi bulunmamaktadır. Aldığımız yetkiye uygun olarak en uygun ve en hızlı olarak projenin ilk aşamasını tamamlayacağız."

"HER YAZ AYNISI SÖYLENDİ, 4 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDUK"

Göreve geldikleri 2022 yılından bu yana her transfer döneminde benzer eleştirilerle karşılaştıklarını belirten Özbek, elde edilen başarılara dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray taraftarının beklentisinin farkındayız. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Geç kaldığımız, yeterli çalışma yapılmadığı söyleniyor. Bunları ilk kez duymuyoruz. 2022'de göreve geldiğimizde de acele etmedik. Doğru oyuncuları, doğru şartlarla kadromuza katmak için hareket ettik ve kurduğumuz takım daha ilk sene şampiyon oldu. 2023'te, 2024-2025'te de aynı şeyler konuşuldu. Her yaz geç kaldığımız, futbol aklının olmadığı söylendi. Son 4 sezonda değişmeyen bir gerçek var, şampiyon olan Galatasaray! Hadi bir sezon şampiyon olmaya tesadüf diyelim, ikinci sezon da şansına şampiyon olduk... Ya arkadaşlar 4 sene arka arkaya şampiyon oluyoruz. Yaptığımız transferlere bir bakın. Icardi, Osimhen... Bunların hepsi eylül ayında gerçekleşti."

"BİR KURUŞUN HESABINI YAPMAK ZORUNDAYIZ"

"Transfer yapmak, yalnızca bir oyuncuyla sözleşme imzalamak değildir. Takımın ihtiyacını doğru belirlemek, teknik heyetin görüşünü almak, oyuncunun kalitesini ve karakterini değerlendirmek ve kulübün ekonomisini de korumaktır. Galatasaray'ın parasını harcarken çok dikkatli olmalıyız. Bugün atılan yanlış bir imza, kulübün gelecek yıllarını da etkileyebilir. Sorumluluğumuzu her gün hatırlayarak, bir kuruşun hesabını yaparak ilerlemek zorundayız. Transfer çok gizli yürütülmesi gereken bir husus. Yapılan eleştirilerin hepsinde 'Bize niye bilgi vermiyorsun' var. 'Falancayı alıyoruz he!' mi diyeceğiz? Böyle mi yapılır transfer?"

"EN İYİ TRANSFERLERİ YAPACAĞIZ"

"Başkan transfere fren yapıyor' diyorlar. Öyle mi? Türk futbol tarihinin en büyük bütçeli transferini biz yaptık. Galatasaray, En büyük yıldızları Türkiye'ye getirmiştir. Bu hususta zerre kadar tereddümüz yok, sizin de olmasın. Transfer olayı bir alışveriştir. Elbette pazarlıklar, oyuncuların kalitesi, bize uyum sağlayıp sağlayamayacağı çok hassas bir şekilde takip edilmelidir. Yine en iyi transferleri bu takıma kazandıracağız."