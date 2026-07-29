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Galatasaray'ın yıldızından skandal talep! "Bonservisimi verin çekip gideyim"

Transfer döneminde kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray'da gözden çıkarılan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, sarı-kırmızılı yönetime sürpriz bir taleple geldi. Bir dönem bonservisi için dev rakamlar konuşulan tecrübeli savunmacının kulüpteki geleceğiyle ilgili yaşanan sıcak gelişmenin detayları ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yıldızından skandal talep! "Bonservisimi verin çekip gideyim"
Emre Şen
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaz transfer döneminde kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular için de yoğun mesai harcayan Galatasaray'da beklenmedik bir kriz baş gösterdi. Yabancı kontenjanı sınırlandırması nedeniyle kadro planlamasında zorlanan sarı-kırmızılı ekipte gözden çıkarılan Victor Nelsson, yönetimle yaptığı görüşmede şaşırtan bir hamlede bulundu.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Galatasaray ın yıldızından skandal talep! "Bonservisimi verin çekip gideyim" 1

2021 yazında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Danimarkalı savunmacı, gösterdiği performansla piyasa değerini 2023 yılında 19 milyon Euro seviyelerine kadar çıkarmıştı. O dönem başta İspanyol ekibi Sevilla olmak üzere Galatasaray'ın kapısını 15 milyon Euro ile çalan kulüplere "20 milyon Euro" yanıtı verilmiş ve transfer gerçekleşmemişti. Ancak başarılı stoper, bu sürecin ardından ciddi bir form düşüşü içerisine girdi.

KAMP PERFORMANSI DA GÖZE GİRMEYE YETMEDİ

Galatasaray ın yıldızından skandal talep! "Bonservisimi verin çekip gideyim" 2

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da kiralık olarak tamamladıktan sonra sarı-kırmızılı takıma geri dönen Nelsson, yeni sezon hazırlık kampına dahil edilse de Teknik Direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayı başaramadı. Hazırlık karşılaşmalarındaki etkisiz görüntüsü ve yabancı kontenjanı engeline takılması, tecrübeli stoperin kulüpteki geleceğini iyice çıkmaza soktu.

"BONSERVİSİMİ BEDELSİZ VERİN GİDEYİM"

Galatasaray ın yıldızından skandal talep! "Bonservisimi verin çekip gideyim" 3

Kadroda düşünülmediğini anlayarak çareyi yönetime başvurmakta bulan Danimarkalı stoperin talebi gündeme bomba gibi düştü. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Nelsson, sarı-kırmızılı kurmaylara şu teklifi iletti:

"Bonservisimi bedelsiz verin gideyim."

Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 1.3 milyon Euro garanti ücret kazanan ve sözleşmesinin son senesine giren 27 yaşındaki futbolcunun mukavelesinin karşılıklı olarak feshedilmesi masadaki en güçlü seçenek olarak duruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Victor Nelsson galatasaray
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