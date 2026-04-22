Dursun Özbek'ten günler kala Fenerbahçe yasağı!

Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek derbi öncesinde Galatasaray’da gündem sahadan çok tribünler oldu. 26 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için bilet konusu büyük tartışma yaratıyor.

BİLET KRİZİ GÜNDEMDE

RAMS Park’ta oynanacak dev mücadele öncesi taraftarların en çok sorduğu soru “Bilet var mı?” oldu. Yoğun talep karşısında kulüp yönetimi ciddi bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Sınırlı kapasite nedeniyle herkese bilet yetiştirmek mümkün görünmüyor.

DURSUN ÖZBEK’TEN DAVETİYE SINIRI

Yaşanan yoğunluk sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in davetiye dağıtımına kısıtlama getirdiği öğrenildi. Taleplerin artmasıyla birlikte bazı yöneticilerin telefonlarını kapattığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR

Kulüp kaynakları yaşanan ilgiyi şu sözlerle ifade etti: "Çok az sayıda bilet satışa çıkacak. 100 bin kişilik stadımız olsa çok rahat dolardı. Elimizden bir şey gelmiyor. Kombinesi olanlar şanslı. Bu maçta herkes tribünde olmak istiyor ama sınırlı sayıda bilet satışa çıkarabileceğiz"

SATIŞ TARİHİ BEKLENİYOR

Büyük heyecana sahne olacak derbi için biletler henüz satışa sunulmadı. Taraftarlar gözünü kulübe çevirirken, biletlerin en geç 24 Nisan’da satışa çıkması bekleniyor. Kombine sahipleri ise bu kritik karşılaşma öncesi önemli bir avantaj yakalamış durumda.