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Dursun Özbek'ten o fotoğrafa cevap! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2024 11:50
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

Dursun Özbek'ten o fotoğrafa cevap! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Dursun Özbek, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

MURAT KURUM SORUSUNA YANIT

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisine sorulan, "Rakip aday Murat Kurum ziyaret ettiğinde bir cümleniz olmuştu, 'İstanbul için bir şans' demiştiniz. Ardından geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf karesi çok eleştirildi. Siyasi renginizi belli ediyor musunuz? Söz hakkınız doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olan diğer insanlara randevu vermediğiniz söyleniyor. Doğru mudur?" sorusuna, "Sorunun maksadı ve içeriği ile ilgili başka bir şey söylemek lazım. Sayın Başkanın ziyareti ile ilgili benim başkan olduğum dönemde, yaklaşık 1.5 seneyi aşkın süredir son derece güzel ilişkiler içerisindeyiz. Galatasaray'ın projeleriyle ilgili verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür ettim. Galatasaray'ın görüşleri bu yöndedir. Dolayısıyla fotoğrafla ilgili sayın başkanın davetine de gittim. Gayrı ihtiyari bir hareket yani. Dolayısıyla söyleyeceğim, ifade edeceğim bir şeyim yok." cevabını verdi.

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