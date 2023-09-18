Dursun Özbek'ten Okan Buruk, Sacha Boey ve Nelsson açıklaması!

Galatasaray'da özellikle Nelsson ve Sacha Boey'in sözleşme durumları oldukça merak ediliyordu. Sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Dursun Özbek, bu durumun Erden Timur'un kontrolü altında olduğunu ifade etti. İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...

"OLMAMIZ GEREKEN YERDE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLACAĞIZ"

"Futbol takımımızın koyduğu hedeflere ulaşmak için bize destek veren her firmaya teşekkür ediyorum. Bu birlikteliklerin bu markalara da büyük fayda sağlayacağına eminim. Hafta sonu iyi bir oyunla maçımızı kazandık. Çarşamba günü her zaman olmamız gereken yerde Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Umarım başarılı bir dönem bu maçla birlikte başlar"

"GALATASARAY'A DESTEK VEREN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bu sene enteresan bir sene Galatasaray için. Sponsorluk seviyesi çok yukarı çıktı. Geçen seneyle kıyaslanmayacak seviyede taraftarlarımızın, kurumların Galatasaray'a ilgisi çok büyük. Futbol takımımızın gösterdiği başarılar artı kurulan takımın şekli, yıldız oyuncuların çokluğu bu seviyede büyük bir talep karşılaştırdı. Bu manada Galatasaray'a destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

"ALIŞIK OLDUĞUMUZ YER"

"Alışık olduğumuz Şampiyonlar Ligi'ni oynayacağız. Ülkemizi, taraftarlarımızı temsil edeceğiz. Taraftarlarımızdan zaten büyük bir destek var. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için Türk halkından, herkesten, sponsorlardan büyük destek alıyoruz. Onları mahcup etmeyeceğiz. İlk maçımız Kopenhag ile, hazırız. Odaklandık. Çarşamba günü tüm taraftarları bekliyorum. Başarılı bir sınav vereceğimizden eminim."

OKAN BURUK AÇIKLAMASI

"Okan Hoca, 11-12 yaşlarından itibaren Galatasaray'dan yetişmiş, başarılarla dolu geçmişi olan biri. Kendisini geçen sene davet ettik yönetime gelince. Galatasaray'da işler böyle değil. Galatasaray başka bir format. Okan Hoca'nın Galatasaray ile sözleşmesi... Biz gerekeni kendisine söyledik. Sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili de zaten bizim bir şey konuşmamıza gerek yok. Galatasaray ruhu, anlayışı bunu gerektiriyor. Elbette imkanlar seviyesinde maddi ve manevi destek verilecek. Okan Hoca, Galatasaray'ın çocuğu. Tartışma olmaz. Hiçbir sıkıntı yok. Fedakar biçimde 'siz ne diyorsanız odur başkanım' dedi. Bunu biz yönetim olarak çok iyi anlıyoruz. Bu Galatasaray duruşudur. Okan Hoca ile Galatasaray yönetimi arasında problem olabilecek bir durum söz konusu değil."

NELSSON, BOEY İLE SÖZLEŞME YAPILACAK MI?

Nelsson ve Boey ile yeni sözleşme konusunda görüşülüyor mu?

"Bu konu tamamen futbolla ilgili. Sportif AŞ ile ilgili bir soru. Bu konuda sevgili Erden Timur, bütün futbolcularla sözleşmesi biten bitmeyen kendileriyle görüşüyor. Tüm futbolcularla görüşür, ne gerekiyorsa yapılır. Bu sorunun cevabını Erden Timur'a sorarsanız daha doyurucu bilgi alabilirsiniz."

