Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Fenerbahçe maçında sahada mı?

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi Başkan Dursun Özbek’ten sakatlık açıklaması geldi. Özbek, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nde Union SG karşılaşmasında forma giymeyen Victor Osimhen için flaş bir söylemde bulundu. | Galatasaray haberleri

Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi’nde Belçika ekibi Union SG ile karşılaşan ve maçtan 1-0’lık skorla mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekipte başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Ekol Tv’ye konuşan Özbek’in takımın yıldız isimlerinden Victor Osimhen ile ilgili söyledikleri gündem oldu.

‘‘OLACAK HERHALDE…’’

Dursun Özbek, "Yaptığımız görüşmelerde Osimhen'in Fenerbahçe maçında kadroda olması gerekiyor, olacak heralde. Bugüne kadar yaptığımız konuşmalarda hedef oydu. Çok güzel bir takımla sahaya çıkacağız." dedi.

‘‘%80 ORANINDA…’’

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; ‘‘Bugün itibariyle Osimhen'in de Lemina'nın da tedavilerinde sona gelindi ve 2 oyuncuda şuan kendisini iyi hissediyor. Osimhen ve Lemina, Fenerbahçe karşısında %80 oranında geniş kadroda olacak.’’ ifadelerinde bulundu.

