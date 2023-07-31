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Dursun Özbek'ten tarihe geçecek sponsorluk anlaşması! Galatasaray, yıllık 5 milyon Euro kazanacak...

31.07.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, forma sponsorluğu anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Socar şirketiyle yapılan forma sponsorluğu anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...

"UZUN SÜRELİ BİR İŞ BİRLİĞİNİN İLK ADIMI OLACAK"

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Dursun Özbek: "SOCAR, hepimizin bildiği üzere kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın dünya devi bir markası. Avrupa'da yeni başarılara giderken SOCAR'ın yanımızda olması çok değerli. Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu süreci yakından takip ettikleri için teşekkür ediyorum. Uzun süreli bir iş birliğinin ilk adımı olacak."

YILLIK 5 MİLYON EURO

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Galatasaray, SOCAR ile yaptığı anlaşmadan yıllık 5 milyon euro kazanacak.

"DÜN STADYUMDA HEM DUYGULANDIM HEM DE GURURLANDIM"

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Dursun Özbek: "Dün stadyumda hem duygulandım hem de gururlandım. Galatasaray'a yakışır hizmet etme şeklimiz, en büyük irademizdir. Geçmişten edindiğimiz tecrübelerin analizini çok iyi yaptık. Arkadaşlarımla beraber Galatasaray'ı en yükseğe çıkarmak için hareket ediyoruz."

"GALATASARAY KULÜBÜ, KARABAĞ KULÜBÜ'NÜ KARDEŞ KULÜP SEÇMİŞTİR"

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Dursun Özbek: "Tek millet olmanın getirdiği sorumlulukla bu iş birliklerinin devam etmesini umuyorum. Karabağ konusu iki devlet için de önemli bir konu ve Galatasaray da bu konuda gerekli duruşu sergilemeye devam edecek. Bu konuda da Galatasaray Kulübü, duruşunu göstermek için Karabağ Kulübü'nü kardeş kulüp seçmiştir."

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