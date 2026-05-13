SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Dursun Özbek yeni ekibini tanıttı ve görev süresini açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, her mayıs ayında olduğu gibi yine mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Futbol takımımız üst üste 4. yani 26. şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı" dedi.

Dursun Özbek yeni ekibini tanıttı ve görev süresini açıkladı
Emre Şen

Galatasaray divan kurulu aylık olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda düzenleniyor. Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de açıklamalarda bulundu. Her mayıs ayında olduğu gibi yine mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Özbek, "Futbol takımımız üst üste 4. yani 26. şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı. Bu başarıda büyük emeği olan başta Okan hocamız olmak üzere teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Sezon boyunca bizim yanımızda olan taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Onların desteğiyle bu başarılara ulaştık. Hedeflerimiz şimdi daha büyük, o hedeflere de birlikte yürüyeceğiz. Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız" diye konuştu.

"2 SENE DAHA BU ÖNEMLİ GÖREVE TALİBİZ"

Başkanlık seçiminden önceki son toplantıyı yaptıklarını hatırlatan Başkan Özbek, "Bize onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz. Öncelikle bu görev süresinde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren önümüzdeki dönem listelerimizde yer almayan ama her zaman yanımızda olan arkadaşlarıma büyük teşekkür ediyorum. Her zaman Galatasaray’ın başarısı için çalıştılar. Zor dönemlerden geçtik. Çıktığımız yolda bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlikte ve beraberliğimizi hep önde tuttuk. Sizin desteğiniz, bizim gücümüz oldu. Şimdi daha fazlasını yapmak için de hazırız. Bu seçim dönemi için sloganımızı ’Geleceğin Galatasaray’ı’ olarak belirledik. Ben ve arkadaşlarım bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazma fırsatımızın olduğuna inanıyoruz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen Galatasaraylılara gururla bırakacağımız bir Galatasaray’ın hayalini kuruyoruz. Bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli fırsat var. Başarmak zorundayız. Bu tarihi sorumlulukla sizin karşınızdayım. Galatasaray’ın geleceğini oluşturmak için bir saniye bile durmadan çalışacağımızın sözünü veriyorum. 16 Mayıs Cumartesi günü adamızda yapacağımız etkinlikle yeni dönem projelerimizi ve vizyonumuzla siz değerli üyelerimize paylaşacağız" şeklinde konuştu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

EKİBİNİ TANITTI

Başkan Dursun Özbek, daha sonra yeni dönemde çalışacağı ekibini tanıttı. 2026-2028 dönemi için de hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Özbek "Bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak üzere sizlerden yetki isteyeceğiz, destek isteyeceğiz. Önümüzde tarihi bir fırsat var. Geleceğin Galatasaray’ını oluşturmak için önümüzde büyük fırsat var. 23’ünde yapacağımız seçime hepinizi davet ediyorum. Bizim için bir şölen olduğunu düşünelim. Orada hep beraber olmaya sizleri davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Torreira'ya saldıran şahısın ifadesi ortaya çıktı! Neden yaptığını itiraf ettiTorreira'ya saldıran şahısın ifadesi ortaya çıktı! Neden yaptığını itiraf etti
Galatasaray'dan Jhon Duran transferine şok veto!Galatasaray'dan Jhon Duran transferine şok veto!
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Akaryakıta yeni zam beklentisi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.