SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaraylı Torreira'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı! Şok detayı anlattı

İçerik devam ediyor
Emre Şen

Beyoğlu'nda Y.Y. isimli şahsın yumruklu saldırısına uğrayan Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, İstanbul Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezi önünde uğradığı çirkin saldırının ardından emniyette ifade verdi. Olayın ardından polis merkezine giden başarılı futbolcu, kendisine sebepsiz yere saldıran Y.Y. isimli şahıstan resmen şikayetçi oldu.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYOR SANDIM"

Galatasaraylı Torreira nın emniyet ifadesi ortaya çıktı! Şok detayı anlattı 1

Emniyette verdiği ifadede olayın şokunu atlatmaya çalışan Torreira, yaşanan o saniyeleri tüm detaylarıyla anlattı. Bir hayranıyla fotoğraf çektirdikten hemen sonra saldırganın kendisine yaklaştığını belirten yıldız futbolcu, "Başka bir erkek şahsın yanıma doğru uzaktan geldiğini görünce onun da fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm. Şahıs yanıma yaklaştıktan sonra aniden kafamın sol tarafına yumruk attı. Ne olduğunu anlamadım, kendimi korumaya çalıştım." sözleriyle uğradığı ani saldırıyı dile getirdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lucas Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! AVM çıkışını bekleyip pusu kurmuş Lucas Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! AVM çıkışını bekleyip pusu kurmuş
Lucas Torreira'ya pusunun fotoğrafı çıktı! Sessizce böyle beklemiş Lucas Torreira'ya pusunun fotoğrafı çıktı! Sessizce böyle beklemiş

"NEDEN YAPTIĞINI BİLMİYORUM, HİÇ GÖRMEDİM"

Galatasaraylı Torreira nın emniyet ifadesi ortaya çıktı! Şok detayı anlattı 2

Saldırgana herhangi bir fiziksel karşılık vermediğinin altını çizen Lucas Torreira, Y.Y. isimli şüpheliyi daha önce kesinlikle tanımadığını belirtti. Olayın tamamen nedensiz gerçekleştiğini vurgulayan Uruguaylı oyuncu, "Ben bu şahsa herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadım. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum, daha önce hiç görmedim." diyerek şahıs hakkındaki adli sürecin başlatılmasını sağladı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan Jhon Duran transferine şok veto!Galatasaray'dan Jhon Duran transferine şok veto!
Fenerbahçe'de tarihi seçim bombası! Hakan Çalhanoğlu teması başladıFenerbahçe'de tarihi seçim bombası! Hakan Çalhanoğlu teması başladı
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Şehit yakınları için yeni düzenleme: 11 bin TL'den iki asgari ücrete çıkarılacak

Şehit yakınları için yeni düzenleme: 11 bin TL'den iki asgari ücrete çıkarılacak

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.