Galatasaraylı Torreira'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı! Şok detayı anlattı

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, İstanbul Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezi önünde uğradığı çirkin saldırının ardından emniyette ifade verdi. Olayın ardından polis merkezine giden başarılı futbolcu, kendisine sebepsiz yere saldıran Y.Y. isimli şahıstan resmen şikayetçi oldu.

"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTİYOR SANDIM"

Emniyette verdiği ifadede olayın şokunu atlatmaya çalışan Torreira, yaşanan o saniyeleri tüm detaylarıyla anlattı. Bir hayranıyla fotoğraf çektirdikten hemen sonra saldırganın kendisine yaklaştığını belirten yıldız futbolcu, "Başka bir erkek şahsın yanıma doğru uzaktan geldiğini görünce onun da fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm. Şahıs yanıma yaklaştıktan sonra aniden kafamın sol tarafına yumruk attı. Ne olduğunu anlamadım, kendimi korumaya çalıştım." sözleriyle uğradığı ani saldırıyı dile getirdi.

"NEDEN YAPTIĞINI BİLMİYORUM, HİÇ GÖRMEDİM"

Saldırgana herhangi bir fiziksel karşılık vermediğinin altını çizen Lucas Torreira, Y.Y. isimli şüpheliyi daha önce kesinlikle tanımadığını belirtti. Olayın tamamen nedensiz gerçekleştiğini vurgulayan Uruguaylı oyuncu, "Ben bu şahsa herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadım. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum, daha önce hiç görmedim." diyerek şahıs hakkındaki adli sürecin başlatılmasını sağladı.